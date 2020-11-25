Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Олимпиакосом

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов с греческим Олимпиакосом.

Украинец начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 19:55.

Также отметим, что на счету защитника в текущем сезона лишь три игры (170 минут) в составе команды Хосепа Гвардиолы. Часть сезона украинский защитник пропустил из-за повреждения.