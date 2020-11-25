  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Олимпиакосом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Олимпиакосом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горожане начнут матч без украинца

Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Олимпиакосом
Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов с греческим Олимпиакосом.

Украинец начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 19:55.

Также отметим, что на счету защитника в текущем сезона лишь три игры (170 минут) в составе команды Хосепа Гвардиолы. Часть сезона украинский защитник пропустил из-за повреждения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиакос (Пирей) Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...