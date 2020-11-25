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Зинченко остался в запасе Сити на матч ЛЧ с Олимпиакосом
Горожане начнут матч без украинца
Украинский игрок
Украинец начнет матч в запасе.
Напомним, что поединок начнется в 19:55.
Также отметим, что на счету защитника в текущем сезона лишь три игры (170 минут) в составе команды Хосепа Гвардиолы. Часть сезона украинский защитник пропустил из-за повреждения.
Your City line-up tonight! ????— Manchester City (@ManCity) November 25, 2020
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Mendy, Gundogan, Rodrigo, Foden, Bernardo, Sterling (C), Jesus
SUBS | Steffen, Carson, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Fernandinho, Mahrez, Garcia, Nmecha, Doyle, Palmer
???? #ManCity pic.twitter.com/Fq0eXX2WMt
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