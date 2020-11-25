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Пятов: О том, какие выводы после поражения от Боруссии были сделаны, покажет только поле
Матч начнется уже через несколько минут
Голкипер "
– Считаете ли вы, что матч против "Боруссии" будет ключевым в ЛЧ?
– Каждый матч ключевой. В такой группе, где каждый теряет очки, играет вничью, каждое очко на вес золота. Мы будем бороться за каждый балл. Но у нас организованные соперники, команды с огромным именем, опытом. Но ничего, мы доказали, что можем играть.
– Какие выводы сделали после поражения?
– Только поле покажет, какие выводы мы сделали. На видео и теории – все легко, но если мы это перенесем на практику, заслужим наши очки, победу, тогда можно говорить, что сделали правильные выводы.
- Это самая интересная группа "Шахтера" в ЛЧ за последние годы?
– Каждый год интересная. Своя история, своя группа. Каждый год все решается в последнем туре.
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