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Пятов: О том, какие выводы после поражения от Боруссии были сделаны, покажет только поле

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч начнется уже через несколько минут

Пятов: О том, какие выводы после поражения от Боруссии были сделаны, покажет только поле
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 4-го тура ЛЧ против менхенгладбахской "Боруссии".

– Считаете ли вы, что матч против "Боруссии" будет ключевым в ЛЧ?

– Каждый матч ключевой. В такой группе, где каждый теряет очки, играет вничью, каждое очко на вес золота. Мы будем бороться за каждый балл. Но у нас организованные соперники, команды с огромным именем, опытом. Но ничего, мы доказали, что можем играть.

– Какие выводы сделали после поражения?

– Только поле покажет, какие выводы мы сделали. На видео и теории – все легко, но если мы это перенесем на практику, заслужим наши очки, победу, тогда можно говорить, что сделали правильные выводы.

- Это самая интересная группа "Шахтера" в ЛЧ за последние годы?

– Каждый год интересная. Своя история, своя группа. Каждый год все решается в последнем туре.

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В статье: Андрей Пятов Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
25.11.2020 в 19:52
висновок зробили, тому програють з різницею тільки в 3-4 мячі.
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