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Сабо: Результат ожидаем. Барселона показала Динамо, как нужно играть в футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Йожеф Йожефович вернулся к своей излюбленной теме

Сабо: Результат ожидаем. Барселона показала Динамо, как нужно играть в футбол
Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян в матче 4-го тура ЛЧ от "Барселоны" (0:4).

– Такой результат ожидался. "Барселона" просто так не подписывает игроков – все умеют играть в футбол. Тренер понимал, что именитые игроки против разобранного "Динамо" не будут играть – будут просто стоять или ходить по полю.

Он сделал правильный выбор и на этот состав "Барселоны" было приятно смотреть. Они имели явное преимущество и показали, как нужно играть в футбол.

– "Динамо" не удавалось хотя бы эпизодически, контролировать игру.

– Игру контролировал соперник. Киевляне старались, прессинговали, но не получалось. Соперник был искусным, грамотно накрывал и играл в одно-два касания. Этому нужно учить в школах – у нас такого нет, пока. К сожалению, мы отстали в этом плане. У нас мяч от игрока отскакивает метров на пять – нет мягкости, элегантности.

– Можно сказать, что счет по игре?

– У "Динамо" слишком много брака. Это говорит о мастерстве игроков. В команде есть игроки – их два или три, которые не подходят "Динамо". Посмотрим, что получится из возвращения Гармаша. Раньше мне он очень нравился – трудолюбивый, от штрафной до штрафной отрабатывает.

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В статье: Йожеф Сабо Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
25.11.2020 в 21:28
Старый вонючий шакал,ненавидящий ДИНАМО, никак не успокоится... Поскольку с этим ублюдкм не имеют никаких дел легенды ДИНАМО (из-за того, что этот шакал воровал деньги у своих партнеров по клубу) то некому набить ехидную рожу крысы...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:25
Після сьогоднішньої феєріії клубу работодавця на три дні пропаде.
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0
0
Andre 1972 (Харьков)
25.11.2020 в 21:23
Х
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+1
0
Andre 1972 (Харьков)
25.11.2020 в 21:22
Маразматик Ежеф Ежефович его медом не корми дай потролить Динамо!!!!!!!!
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+1
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