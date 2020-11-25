Сабо: Результат ожидаем. Барселона показала Динамо, как нужно играть в футбол

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян в матче 4-го тура ЛЧ от "Барселоны" (0:4).

– Такой результат ожидался. "Барселона" просто так не подписывает игроков – все умеют играть в футбол. Тренер понимал, что именитые игроки против разобранного "Динамо" не будут играть – будут просто стоять или ходить по полю.

Он сделал правильный выбор и на этот состав "Барселоны" было приятно смотреть. Они имели явное преимущество и показали, как нужно играть в футбол.

– "Динамо" не удавалось хотя бы эпизодически, контролировать игру.

– Игру контролировал соперник. Киевляне старались, прессинговали, но не получалось. Соперник был искусным, грамотно накрывал и играл в одно-два касания. Этому нужно учить в школах – у нас такого нет, пока. К сожалению, мы отстали в этом плане. У нас мяч от игрока отскакивает метров на пять – нет мягкости, элегантности.

– Можно сказать, что счет по игре?

– У "Динамо" слишком много брака. Это говорит о мастерстве игроков. В команде есть игроки – их два или три, которые не подходят "Динамо". Посмотрим, что получится из возвращения Гармаша. Раньше мне он очень нравился – трудолюбивый, от штрафной до штрафной отрабатывает.