Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Результат ожидаем. Барселона показала Динамо, как нужно играть в футбол
Йожеф Йожефович вернулся к своей излюбленной теме
Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян
– Такой результат ожидался. "Барселона" просто так не подписывает игроков – все умеют играть в футбол. Тренер понимал, что именитые игроки против разобранного "Динамо" не будут играть – будут просто стоять или ходить по полю.
Он сделал правильный выбор и на этот состав "Барселоны" было приятно смотреть. Они имели явное преимущество и показали, как нужно играть в футбол.
– "Динамо" не удавалось хотя бы эпизодически, контролировать игру.
– Игру контролировал соперник. Киевляне старались, прессинговали, но не получалось. Соперник был искусным, грамотно накрывал и играл в одно-два касания. Этому нужно учить в школах – у нас такого нет, пока. К сожалению, мы отстали в этом плане. У нас мяч от игрока отскакивает метров на пять – нет мягкости, элегантности.
– Можно сказать, что счет по игре?
– У "Динамо" слишком много брака. Это говорит о мастерстве игроков. В команде есть игроки – их два или три, которые не подходят "Динамо". Посмотрим, что получится из возвращения Гармаша. Раньше мне он очень нравился – трудолюбивый, от штрафной до штрафной отрабатывает.
Популярное сейчас
- Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина
- Боруссия Менхенгладбах - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Защитник Ференцвароша: Когда я попросил Роналду поменяться футболками, то он пренебрежительно махнул рукой
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Роскошная жизнь: как живет Ансу Фати в Барселоне