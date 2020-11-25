Лига Чемпионов
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Три за тайм. Гол Эмболо через себя, который похоронил последние надежды Шахтера. ВИДЕО
Кошмар...
В матче четвертого тура Лиги Чемпионов "Шахтер" отправился на выезд к "Боруссии" в Менхенгладбах.
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За первый тайм "горняки" пропустили трижды. Последний точный удар нанес Эмболо, нанеся удар через себя. Получилось красиво.
Отметим, что UA-Футбол ведет трансляцию поединка.
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
25.11.2020 в 21:10
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 21:09
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