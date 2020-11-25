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Три за тайм. Гол Эмболо через себя, который похоронил последние надежды Шахтера. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Кошмар...

Три за тайм. Гол Эмболо через себя, который похоронил последние надежды Шахтера. ВИДЕО
UA-Футбол
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В матче четвертого тура Лиги Чемпионов "Шахтер" отправился на выезд к "Боруссии" в Менхенгладбах.

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За первый тайм "горняки" пропустили трижды. Последний точный удар нанес Эмболо, нанеся удар через себя. Получилось красиво.

Отметим, что UA-Футбол ведет трансляцию поединка.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Брил Эмболо
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
25.11.2020 в 21:10
Всегда, когда шахтьор играет в "ночнушках" (какой дебил утвердил эту позорную форму) ждем проиграш....
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 21:09
они их похоронили в Киеве а это разминка --Пятов дыра - играют только назад не одного удара по воротам --ШД и ДК только для дворового колхозного УПЛ и не больше вот наш лозунг
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