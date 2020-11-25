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Олимпиакос - Манчестер Сити 0:1. Опять плохая реализация от горожан, однако три очка в кармане

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Подопечные Гвардиолы побеждают в Пирее

Олимпиакос - Манчестер Сити 0:1. Опять плохая реализация от горожан, однако три очка в кармане
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Чемпионов. Групповой этап, четвертый тур.

22 удара от гостей матча и всего один гол за 90 минут. Опять ужасная реализация от подопечных Гвардиолы могла лишить их положительного результата. Но фортуна улыбнулась английской команде: "Олимпиакос" в атаке был даже не хуже "горожан", а просто ужасен. Дебютный удар в игре хозяева нанесли только после 80-й минуты матча. В общем, стреляли целых два раза, ни разу в створ.

Начался поединок с полного доминирования гостей. "Ман Сити" постоянно атаковал и искал ключик к воротам Жозе Са. Первую лазейку нашел Фил Фоден, который нанес точный удар в нижний угол владений португальца. Голкипер спас: кончиками пальцев переправил мяч мимо штанги. Са выручил и на 32-ой минуте, когда его расстреливал Габи Жезус.

А вот уже через пять минут вратарь не смог уберечь греческий коллектив от пропущенного гола. Стерлинг эффектно пяткой скинул под удар Филу Фодену. Англичанин не ждал долго: в касание отправил мяч мимо голкипера. Под конец тайма уже и сам ассистент дважды мог забивать из хороших позиций, но у португальского стража ворот не было планов пропускать до свистка на перерыв.

Не многократные атаки, которые не привели ни к одному удару - вот так выглядел первый тайм в исполнении подопечных Мартинша. Вторая половина встречи продолжилась с похожим сценарием. Увеличением счета на табло доминирование на поле мог закрепить Гюндоган, однако не попал с прекрасной позиции в ворота. Удар Канселу на 65-ой минуте парировал тот же Жозе Са. В этом поединке у него вселился супервратарь. С оценкой 8,4 он получил звание "Игрок матча" от WhoScored. Через 10 минут Бернарду Сильва повторил "подвиг" Гюндогана и пробил мимо из хорошей позиции.

Олимпиакос - Манчестер Сити 0:1. Опять плохая реализация от горожан, однако три очка в кармане - изображение 1

За две минуты до окончания основного времени восстановить паритет имели возможность хозяева встречи. Константинос Фортунис опасно пробивал в сторону ворот Эдерсона, однако не попал в цель.

Психологически тяжелая победа для "горожан", которая может отложить отпечаток в будущих матчах. За два последних поединка подопечные Гвардиолы нанесли 44 удара, забив всего один гол. Реализацию однозначно нужно улучшать, а пока ... Пока "Манчестер Сити" квалифицируется в 1/8 Лиги Чемпионов, набирая 12 из 12 очков в четырех встречах. Впереди у Гвардиолы полная концентрация на внутренний чемпионат.

Олимпиакос - Манчестер Сити 0:1
Гол: Фоден 36.
Олимпиакос: Са - Семеду, Ва, Сиссе, Рафинья - Дрегер (Врусай 66), М'Вила, Родригес (Бухалакис 71), Рафинья - Камара, Фортунис, Масурас (Судани 78).
Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Стоунс, Диаш, Менди (Зинченко 78) - Гюндоган (Дойл 86), Родри (Фернандиньо 76), Фоден - Силва, Жезус (Агуэро 78), Стерлинг (Марез 75).
Предупреждение: Рафинья 39 - Стерлинг 39, Диас 54, Гюндоган 86.
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В статье: Олимпиакос (Пирей) Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2020 в 22:48
Зінченко выходить і рішає...
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