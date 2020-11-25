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Матвиенко: Очень плохо сыграли. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так
Итоги матча по горячим следам от защитника горняков
Защитник "
– Очень плохо сыграли. Нет смысла сегодня что-то говорить. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так.
- Болельщикам хотелось бы, чтобы вы назвали хоть одну причину того, что произошло.
– Это сложно сделать, потому что я был на поле, не видел картину в целом. Надо пересмотреть матч и определить. Есть эксперты, которым есть, что сказать.
- Вы вышли слева. Есть дискомфорт, когда давно не выходили на этой позиции?
– Когда давно не играю – да, немножко неудобно. Но несколько тренировок – ко всему привыкаешь.
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