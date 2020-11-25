Матвиенко: Очень плохо сыграли. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение команды в 4-м туре ЛЧ от менхенгладбахской "Боруссии".

– Очень плохо сыграли. Нет смысла сегодня что-то говорить. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так.

- Болельщикам хотелось бы, чтобы вы назвали хоть одну причину того, что произошло.

– Это сложно сделать, потому что я был на поле, не видел картину в целом. Надо пересмотреть матч и определить. Есть эксперты, которым есть, что сказать.

- Вы вышли слева. Есть дискомфорт, когда давно не выходили на этой позиции?

– Когда давно не играю – да, немножко неудобно. Но несколько тренировок – ко всему привыкаешь.