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Матвиенко: Очень плохо сыграли. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итоги матча по горячим следам от защитника горняков

Матвиенко: Очень плохо сыграли. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так
Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение команды в 4-м туре ЛЧ от менхенгладбахской "Боруссии".

– Очень плохо сыграли. Нет смысла сегодня что-то говорить. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так.

- Болельщикам хотелось бы, чтобы вы назвали хоть одну причину того, что произошло.

– Это сложно сделать, потому что я был на поле, не видел картину в целом. Надо пересмотреть матч и определить. Есть эксперты, которым есть, что сказать.

- Вы вышли слева. Есть дискомфорт, когда давно не выходили на этой позиции?

– Когда давно не играю – да, немножко неудобно. Но несколько тренировок – ко всему привыкаешь.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (16)
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Геродот (Винница)
25.11.2020 в 23:13
Матвиенко, я уж и не помню, когда вы по настоящему хорошо сыграли. Правы болелы - ничего по сути, детский лепет.
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Joyce (Donetsk)
25.11.2020 в 22:46
Детский лепет - и в словах, и в действиях на поле.
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 22:36
чего не сказал сделаем выводы -будем больше тренероваться --это хороший урок а главное не ходить в ночные клубы --ШД и ДК только для дворового колхозного УПЛ --другие команды не в счёт там нет грандов и звёзд--позор 2 игры 10 штук
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 22:39
Ротаня - у тренери Шахтаря...
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+1
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 22:47
У его ДИНАМОВСКОЕ сердце - аж два (попытки)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 22:56
У нього полтавське та дніпровське серця
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Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 22:29
Если Коля и ему подобные хотят стать нормальными футболистами и, впоследствии - толковыми тренерами - они должны драпать из УПЛ в нормальные чемпионаты на любых условиях! А они подписывают 5-ти летние контракты с Динамо/Шахтёром. Грустно...
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+1
0
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ymscik (Херсон)
25.11.2020 в 22:28
Плохо выучил отмазку! В конце текста была ещё фраза: нам нужно двигаться дальше!"
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+2
0
aa19464 (Макеевка)
25.11.2020 в 22:29
В самую точку.
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+2
0
aa19464 (Макеевка)
25.11.2020 в 22:28
А в перспективе еше чемпионат проиграем с такой игрой.Ахметов меняй тренера пока он команду совсем не развалил.Где знаменитый Шахтерский характер.
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
25.11.2020 в 22:25
А шо оно ещё скажет, на больше ума не хватает, чем заезженные фразы говорить.
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+3
0
aa19464 (Макеевка)
25.11.2020 в 22:25
Детский лепет.Тренер должен ответить за повторное поражение.Ето его вина .Ахметов расчитывает только зарабатывать на футболистах так достойную команду не построиш.
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+1
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.11.2020 в 22:23
Коля, а после 0:6 не насмотрелись???
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+4
0
Golfik25 (Киев)
25.11.2020 в 22:20
То есть, после первого матча с 6-0 вы повтор игры не смотрели и не разбирали?
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+3
0
aa19464 (Макеевка)
25.11.2020 в 22:44
выходит так мультики смотрели.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 22:17
Рівень майстерності був не так.
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+2
0


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