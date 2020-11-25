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Кривцов: Наш бич – стандарты. Два стандарта привели к разгромному счету
Итог матча с Боруссией от защитника горняков
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Тяжело. Моя ошибка была с пенальти. Пропустили быстрый гол. Наш бич – стандарты. Два стандарта привели к разгромному счету. Не могу сказать, что мы плохо играли. Такой матч был, что практически все залетело в ворота. Во втором тайме по игре мы точно не уступали. Но опять стандарт.
– Опишите эпизод с пенальти.
– Пошел в подкат, попал в ногу, сбил соперника. Поставили пенальти.
– Возникали проблемы с противодействием Эмболо и Тюраму. Почему не удавалось позиционно им противостоять?
– Тяжело, потому что мы в основном оставались против них 2 в 2 с Бондарем. Тут нельзя выбрасываться и рисковать, ведь это чревато выходом 2 в 1 на наши ворота. Так что выбрали из двух зол меньшее.
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