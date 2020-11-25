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Кривцов: Наш бич – стандарты. Два стандарта привели к разгромному счету

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итог матча с Боруссией от защитника горняков

Кривцов: Наш бич – стандарты. Два стандарта привели к разгромному счету
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение команды в 4-м туре ЛЧ против менхенгладбахской "Боруссии" (0:4).

– Тяжело. Моя ошибка была с пенальти. Пропустили быстрый гол. Наш бич – стандарты. Два стандарта привели к разгромному счету. Не могу сказать, что мы плохо играли. Такой матч был, что практически все залетело в ворота. Во втором тайме по игре мы точно не уступали. Но опять стандарт.

– Опишите эпизод с пенальти.

– Пошел в подкат, попал в ногу, сбил соперника. Поставили пенальти.

– Возникали проблемы с противодействием Эмболо и Тюраму. Почему не удавалось позиционно им противостоять?

– Тяжело, потому что мы в основном оставались против них 2 в 2 с Бондарем. Тут нельзя выбрасываться и рисковать, ведь это чревато выходом 2 в 1 на наши ворота. Так что выбрали из двух зол меньшее.

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В статье: Сергей Кривцов Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Геродот (Винница)
25.11.2020 в 23:16
Бич Шахтера - это наличие в команде защитников такого низкого уровня как Кривцов. Почти в каждом матче привозит пенальти.
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alext1467 (Kiev)
25.11.2020 в 23:20
Он подхватил выпадающее знамя у Кучера и Ракицкого. Которые привозили и пенальти и красные карточки как с баварией. Потому что в укр. детских школах играть 1 в 1 никого неучат.
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2020 в 22:55
Ваш бич --- відсутність прагнення до прогрессу.
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+1
0
aa19464 (Макеевка)
25.11.2020 в 22:41
Ваш бич вся ваша игра в дыр-дыр
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+2
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 22:39
у вас хорошо получаються пасы назад с их штрафной пас назад Пятову
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+2
0


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