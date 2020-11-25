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Каштру: Разница в 6 голов в первом матче с Боруссией была справедлива, сегодня в 4 – нет

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Итог второго матча с Боруссией от главного тренера горняков

Каштру: Разница в 6 голов в первом матче с Боруссией была справедлива, сегодня в 4 – нет
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Лиги чемпионов от менхенгладбахской "Боруссии" (0:4).

– В первом матче, без всяких сомнений, "Боруссия" была лучше нас и заслужила разницу в 6 мячей. В первом матче мы не существовали на поле, но я не буду повторяться и анализировать предыдущую встречу.

В этом матче было по-другому. Да, были определенные хрупкости с нашей стороны, особенно при стандартных положениях. Но в этом матче нам удалось владение мячом в 53%, больше угловых, больше на 37 атак, чем у "Боруссии". По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра.

Соперник оформил 6 ударов по нашим воротам, забил с них 4 мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в 4 мяча эту игру – нет. Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет.

- Какой счет был бы справедливым?

– "Боруссия" смогла создать больше моментов, была более эффективна. Результат всегда отражает то, какая была игра, сколько было забито и пропущено. Не буду говорить, заслуженная или незаслуженная победа соперника. Футбол – это голы и счет, который мы видим в конце.

4:0 – "Боруссия" победила, показала себя хорошо. Я должен признать слабые стороны, которые у нас были, особенно при игре на стандартах. Видимо, они были решающими для исхода игры.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
25.11.2020 в 22:53
Зачем ахметка тырит пол бюджета Украины и тратит его на таких балбесов? Вдвойне обидно как-то
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+6
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 23:14
Обидно что не на тебя?Надож было на тренера учится, а ты на тролля
Ответить
0
-2
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 23:16
А ели по существу отмазчик круче Михайловича...
+3
0
Odindoma (Dm.roslo)
25.11.2020 в 23:19
Краснодон, знаешь, напрашивается одна рифма.
+1
0


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