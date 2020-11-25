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Каштру: Разница в 6 голов в первом матче с Боруссией была справедлива, сегодня в 4 – нет
Итог второго матча с Боруссией от главного тренера горняков
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в эфире ТК Футбол прокомментировал
– В первом матче, без всяких сомнений, "Боруссия" была лучше нас и заслужила разницу в 6 мячей. В первом матче мы не существовали на поле, но я не буду повторяться и анализировать предыдущую встречу.
В этом матче было по-другому. Да, были определенные хрупкости с нашей стороны, особенно при стандартных положениях. Но в этом матче нам удалось владение мячом в 53%, больше угловых, больше на 37 атак, чем у "Боруссии". По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра.
Соперник оформил 6 ударов по нашим воротам, забил с них 4 мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в 4 мяча эту игру – нет. Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет.
- Какой счет был бы справедливым?
– "Боруссия" смогла создать больше моментов, была более эффективна. Результат всегда отражает то, какая была игра, сколько было забито и пропущено. Не буду говорить, заслуженная или незаслуженная победа соперника. Футбол – это голы и счет, который мы видим в конце.
4:0 – "Боруссия" победила, показала себя хорошо. Я должен признать слабые стороны, которые у нас были, особенно при игре на стандартах. Видимо, они были решающими для исхода игры.
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