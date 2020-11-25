Зинченко сыграл мало. Олимпиакос - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов между "Олимпиакосом" и "Манчестер Сити".

"Горожане" провели неплохой матч в атаке, но забили лишь однажды. Точным ударом отметился Фил Фоден. Не забыл Гвардиола и об Александре Зинченко, который вышел на замену на 78-й минуте. Победа выводит вице-чемпиона Англии в 1/8 ЛЧ, где помимо них уже четыре клуба.

"Олимпиакос" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Фоден 36