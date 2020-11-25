Лига Чемпионов
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Зинченко сыграл мало. Олимпиакос - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча
Англичане уже в плей-офф
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов между "Олимпиакосом" и "Манчестер Сити".
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"Горожане" провели неплохой матч в атаке, но забили лишь однажды. Точным ударом отметился Фил Фоден. Не забыл Гвардиола и об Александре Зинченко, который вышел на замену на 78-й минуте. Победа выводит вице-чемпиона Англии в 1/8 ЛЧ, где помимо них уже четыре клуба.
"Олимпиакос" - "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Фоден 36
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