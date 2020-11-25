Лига Чемпионов
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Пятов - худший игрок матча Боруссия М - Шахтер по версии WhoScored
Оценки за матч для Шахтера неутешительные
Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 4-го тура Лиги чемпионов
Лучшим игроком матча с оценкой 8.8 был признан защитник хозяев Оскар Вендт, который забил один из голов гладбахцев.
В составе горняков лучшую оценку получил Алан Патрик (6.9), а худшим игроком матча в составе двух команд был признан Андрей Пятов (5.3).
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Комментарии (1)
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Сергей1987 (Киев)
25.11.2020 в 23:21
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