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Вратарь Боруссии Зоммер: Шахтер явно мечтал исправиться за крупное поражение на своем поле
Кипер Гладбаха рассказал о второй победе своей команды над Шахтером
Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер прокомментировал
"Мы действовали мощно, быстро и энергично. Конечно, все понимали, что просто не будет. "Шахтер" явно мечтал исправиться за крупное поражение на своем поле. Но мы сегодня играли здорово с первой до последней минуты. Можем быть довольны собой.
Пока еще мы ничего не достигли. Да, позиция у нас хорошая, но нужно довершить начатое. Впереди два тяжелейших матча против грандов европейского футбола, но мы ждем их с нетерпением и хотим продолжить борьбу в Лиге чемпионов.
Мы не пропустили, и это говорит о том, что вся команда пахала в поте лица. "Шахтер" почти ничего не создал у наших ворот. Мы сохраняли концентрацию до самого конца, и это очень здорово, потому что в последних матчах мы часто пропускали в концовке. В общем, все замечательно", – сказал Зоммер.
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