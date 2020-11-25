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Не совладал с эмоциями. Видаль получил две желтые карточки менее, чем за минуту в игре с Реалом
Подвел команду
Миланский "Интер" играет против "Реала" в матче группового этапа Лиги Чемпионов. Антигероем первого тайма стал Артуро Видаль.
Чилийский полузащитник получил желтую карточку после споров с арбитром из-за не назначенного, по его мнению пенальти. Это его не остановило, он начал грубить еще сильнее и немного толкнул судью - вторая желтая и удаление за несколько секунд.
Также интересно, что Видаль стал третьим футболистом в истории, который удалялся в рамках ЛЧ в составе трех команд - до него это делали Виейра и Ибрагимович.
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