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Не совладал с эмоциями. Видаль получил две желтые карточки менее, чем за минуту в игре с Реалом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Подвел команду

Не совладал с эмоциями. Видаль получил две желтые карточки менее, чем за минуту в игре с Реалом
UA-Футбол
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Миланский "Интер" играет против "Реала" в матче группового этапа Лиги Чемпионов. Антигероем первого тайма стал Артуро Видаль.

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Чилийский полузащитник получил желтую карточку после споров с арбитром из-за не назначенного, по его мнению пенальти. Это его не остановило, он начал грубить еще сильнее и немного толкнул судью - вторая желтая и удаление за несколько секунд.

Также интересно, что Видаль стал третьим футболистом в истории, который удалялся в рамках ЛЧ в составе трех команд - до него это делали Виейра и Ибрагимович.

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В статье: Артуро Видаль Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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