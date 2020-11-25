Ливерпуль - Аталанта 0:2. Бергамо остается в игре

Еще в дебюте стало понятно, что "красные" не настроились на матч с "Аталантой". На третьей минуте Салах допустил ошибку, а Иличич пробивал очень опасно. Затем Алиссон достал сложнейший мяч после удара Госенса, а также Гомес неплохо пробивал на десятой минуте. Хозяева выглядели сонными, может уставшими, чего-то не хватало подопечным Клоппа.

Только после 30-й минуты "Ливерпуль" стал играть более смело, в своем стиле, чуть агрессивнее и конструктивнее, хотя и не настолько, чтобы смутить гостей из Бергамо. Стоит отметить в первом тайме хороший удар Салаха, а также несколько рывков Мане. Был период в игре, когда казалось, что "Ливерпуль" сыграет в полную силу.

Намерения команды Клоппа оказались иллюзией, явно малыми силами они хотели добыть необходимый результат. В Лиге Чемпионов обычно не прощают подобной беспечности. И хорошо, что "Аталанта" нашла в себе силы наказать лучшую команду Англии прошлого сезона. Будет показательным уроком.

На 60-й минуте Иличич отозвался на пас Гомеса, и переправил мяч в ворота. Все в этом голе прекрасно. Иличич заметно старался в игре, был нацелен на ворота, часто опережал соперников, как и в ключевом эпизоде. Мерсисайдцы на полшага не успевали, не смогли защитники помешать словенцу - 0:1.

Прошло всего четыре минуты и счет стал более приемлемым для гостей. После навеса в штрафную Хатебур головой скинул мяч под удар Госенсу и Робин в касание переправил мяч в сетку. Все быстро и опять же показательно. Сонный соперник мог только наблюдать за этой великолепно разыгранной комбинацией.

Конечно, у "Ливерпуля" много кадровых проблем, но их было не меньше в недавней встрече с "Лестером" в АПЛ. Напомним, тогда "красные" разгромили команду Роджерса 3:0. Но в этот раз совершенно провальный матч, который, впрочем, оставляет хорошие шансы на выход мерсисайдцев в плей-офф ЛЧ.

"Ливерпуль" остается на первом месте, а "Аталанта" делит вторую позицию с "Аяксом". Команда из Бергамо продолжит борьбу за выход из группы, в следующем туре на своем поле сыграет с датским "Мидтьюлланном", а затем в последнем туре будет решающий поединок с "Аяксом". Все самое интересное впереди.

Лига Чемпионов. Четвертый тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Ливерпуль - Аталанта 0:2

Голы: Иличич 60, Госенс 64

Ливерпуль: Алиссон - Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип, Цимикас - Джонс, Вейналдум, Милнер - Салах, Ориги, Мане.



Аталанта: Голлини - Толой, Ромеро, Джимсити - Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс - Иличич, Гомес.

Предупреждения: Цимикас 58 - Де Рон 89