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Ливерпуль - Аталанта 0:2. Бергамо остается в игре
Мерсисайдцы сыграли ниже своих возможностей, недооценив соперника
Еще в дебюте стало понятно, что "красные" не настроились на матч с "Аталантой". На третьей минуте Салах допустил ошибку, а Иличич пробивал очень опасно. Затем Алиссон достал сложнейший мяч после удара Госенса, а также Гомес неплохо пробивал на десятой минуте. Хозяева выглядели сонными, может уставшими, чего-то не хватало подопечным Клоппа.
Только после 30-й минуты "Ливерпуль" стал играть более смело, в своем стиле, чуть агрессивнее и конструктивнее, хотя и не настолько, чтобы смутить гостей из Бергамо. Стоит отметить в первом тайме хороший удар Салаха, а также несколько рывков Мане. Был период в игре, когда казалось, что "Ливерпуль" сыграет в полную силу.
Намерения команды Клоппа оказались иллюзией, явно малыми силами они хотели добыть необходимый результат. В Лиге Чемпионов обычно не прощают подобной беспечности. И хорошо, что "Аталанта" нашла в себе силы наказать лучшую команду Англии прошлого сезона. Будет показательным уроком.
На 60-й минуте Иличич отозвался на пас Гомеса, и переправил мяч в ворота. Все в этом голе прекрасно. Иличич заметно старался в игре, был нацелен на ворота, часто опережал соперников, как и в ключевом эпизоде. Мерсисайдцы на полшага не успевали, не смогли защитники помешать словенцу - 0:1.
Прошло всего четыре минуты и счет стал более приемлемым для гостей. После навеса в штрафную Хатебур головой скинул мяч под удар Госенсу и Робин в касание переправил мяч в сетку. Все быстро и опять же показательно. Сонный соперник мог только наблюдать за этой великолепно разыгранной комбинацией.
Конечно, у "Ливерпуля" много кадровых проблем, но их было не меньше в недавней встрече с "Лестером" в АПЛ. Напомним, тогда "красные" разгромили команду Роджерса 3:0. Но в этот раз совершенно провальный матч, который, впрочем, оставляет хорошие шансы на выход мерсисайдцев в плей-офф ЛЧ.
"Ливерпуль" остается на первом месте, а "Аталанта" делит вторую позицию с "Аяксом". Команда из Бергамо продолжит борьбу за выход из группы, в следующем туре на своем поле сыграет с датским "Мидтьюлланном", а затем в последнем туре будет решающий поединок с "Аяксом". Все самое интересное впереди.
Лига Чемпионов. Четвертый тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Ливерпуль - Аталанта 0:2
Голы: Иличич 60, Госенс 64
Ливерпуль: Алиссон - Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип, Цимикас - Джонс, Вейналдум, Милнер - Салах, Ориги, Мане.
Аталанта: Голлини - Толой, Ромеро, Джимсити - Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс - Иличич, Гомес.
Предупреждения: Цимикас 58 - Де Рон 89
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