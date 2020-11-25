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Ливерпуль - Аталанта 0:2. Бергамо остается в игре

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мерсисайдцы сыграли ниже своих возможностей, недооценив соперника

Ливерпуль - Аталанта 0:2. Бергамо остается в игре
UA-Футбол
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Еще в дебюте стало понятно, что "красные" не настроились на матч с "Аталантой". На третьей минуте Салах допустил ошибку, а Иличич пробивал очень опасно. Затем Алиссон достал сложнейший мяч после удара Госенса, а также Гомес неплохо пробивал на десятой минуте. Хозяева выглядели сонными, может уставшими, чего-то не хватало подопечным Клоппа.

Только после 30-й минуты "Ливерпуль" стал играть более смело, в своем стиле, чуть агрессивнее и конструктивнее, хотя и не настолько, чтобы смутить гостей из Бергамо. Стоит отметить в первом тайме хороший удар Салаха, а также несколько рывков Мане. Был период в игре, когда казалось, что "Ливерпуль" сыграет в полную силу.

Намерения команды Клоппа оказались иллюзией, явно малыми силами они хотели добыть необходимый результат. В Лиге Чемпионов обычно не прощают подобной беспечности. И хорошо, что "Аталанта" нашла в себе силы наказать лучшую команду Англии прошлого сезона. Будет показательным уроком.

Ливерпуль - Аталанта 0:2. Бергамо остается в игре - изображение 1

На 60-й минуте Иличич отозвался на пас Гомеса, и переправил мяч в ворота. Все в этом голе прекрасно. Иличич заметно старался в игре, был нацелен на ворота, часто опережал соперников, как и в ключевом эпизоде. Мерсисайдцы на полшага не успевали, не смогли защитники помешать словенцу - 0:1.

Прошло всего четыре минуты и счет стал более приемлемым для гостей. После навеса в штрафную Хатебур головой скинул мяч под удар Госенсу и Робин в касание переправил мяч в сетку. Все быстро и опять же показательно. Сонный соперник мог только наблюдать за этой великолепно разыгранной комбинацией.

Ливерпуль - Аталанта 0:2. Бергамо остается в игре - изображение 2

Конечно, у "Ливерпуля" много кадровых проблем, но их было не меньше в недавней встрече с "Лестером" в АПЛ. Напомним, тогда "красные" разгромили команду Роджерса 3:0. Но в этот раз совершенно провальный матч, который, впрочем, оставляет хорошие шансы на выход мерсисайдцев в плей-офф ЛЧ.

"Ливерпуль" остается на первом месте, а "Аталанта" делит вторую позицию с "Аяксом". Команда из Бергамо продолжит борьбу за выход из группы, в следующем туре на своем поле сыграет с датским "Мидтьюлланном", а затем в последнем туре будет решающий поединок с "Аяксом". Все самое интересное впереди.

Лига Чемпионов. Четвертый тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Ливерпуль - Аталанта 0:2

Голы: Иличич 60, Госенс 64

Ливерпуль: Алиссон - Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип, Цимикас - Джонс, Вейналдум, Милнер - Салах, Ориги, Мане.

Аталанта: Голлини - Толой, Ромеро, Джимсити - Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс - Иличич, Гомес.

Предупреждения: Цимикас 58 - Де Рон 89

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В статье: Юрген Клопп Аталанта (Бергамо) Ливерпуль
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
26.11.2020 в 00:45
Голосование за лучшего игрока 21 века в Инете. Салах пока третий, почти как у Месси и Роналду. Опять за него голоса накручивают.
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skopa (Харьков)
26.11.2020 в 00:31
Надеюсь, у Клоппа хватит чуйки не экспериментировать с составом подобным образом в игре с Аяксом..Приходится констатировать , что ближайшего резерва в команде просто нет..Деревянный , семенящий трусцой Ориги, нулячий Джонс, недалеко оторвавшийся от него Нико Вильямс, пидстаркуватый Милнер...Да, еще Салах, регулярно пасующий сопернику, с десятого раза попадающий в створ..Хотя бы Цимикас окончательно не разочаровал: в отборе цепок, впрочем, это для греков привычно...Вроде бы группа молодых "дарований" и ближайшего деревянного резерва должна была "подсадить" соперника, чтобы взять того тепленьким в последние полчаса, но в итоге подсел Мане, один из немногих креативых игроков атаки, делая многочисленные рывки в отсутствие точных передач и вступая в изнурительную силовую борьбу с крупными хавами.В результате, когда вышла "ударная" группа, Мане был уже никакой, счет 0:1 и нужно вскрывать автобус..А при том подборе исполнителей, что в команде Клоппа, это никогда не было сильной стороной мерсисайда..Ну ждем-с.Прошлые группы начинали еще хуже..Заканчивали , правда, хорошо...
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