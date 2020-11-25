Тренер Боруссии Розе: Мы провели два очень хороших матча против Шахтера

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе прокомментировал победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов над "Шахтером" (4:0).

"Шахтер" - очень хорошая команда, с хорошей организацией игры.

Мы провели два очень хороших матча против "Шахтера". Моя команда очень хорошо справилась. Ребята хорошо вошли сегодня в игру, играли на результат и в целом много делали все правильно.

В нашей группе Лиги чемпионов еще ничего не решено. Однако с восемью очками мы заняли хорошую позицию перед двумя заключительными матчами с миланским "Интером" и "Реалом", - сказал Розе.