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Тренер Боруссии Розе: Мы провели два очень хороших матча против Шахтера
Гладбах намерен побороться за выход из группы
Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе прокомментировал
"Шахтер" - очень хорошая команда, с хорошей организацией игры.
Мы провели два очень хороших матча против "Шахтера". Моя команда очень хорошо справилась. Ребята хорошо вошли сегодня в игру, играли на результат и в целом много делали все правильно.
В нашей группе Лиги чемпионов еще ничего не решено. Однако с восемью очками мы заняли хорошую позицию перед двумя заключительными матчами с миланским "Интером" и "Реалом", - сказал Розе.
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