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ЛЧ. Интер - Реал 0:2. Взрослые, дети и судьи

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лига Чемпионов не для Конте

ЛЧ. Интер - Реал 0:2. Взрослые, дети и судьи
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа B. Четвёртый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал" 0:2

Голы: Азар 7 (пен.), Хакими 59 (автогол)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Д'Амброзио 46), Хакими (А. Санчес 64), Видаль, Гальярдини (Сенси 78), Янг, Барелла, Л. Мартинес (Перишич 46), Лукаку (Эриксен 86)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Варан, Менди, Модрич, Кроос, Эдегор (Каземиро 58), Васкес, Диас (Родриго 58), Азар (Винисиус 78)

Предупреждения: Гальярдини 19, Видаль 33, Сенси 86

Удаление: Видаль 33 (вторая жёлтая)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Уже вчера Зинедин Зидан и Антонио Конте называли матч финалом. Итальянская пресса говорила о последнем шансе для "Интера" без возможности апелляции. О фундаментальном перекрёстке. "Сейчас или никогда". А после победы гладбахской "Боруссии" ощущения финала лишь обострились. Особенно для ещё не побеждавших итальянцев. У них был неплохой шанс победить испанцев, учитывая потери Бензема, Рамоса, Вальверде, недостаточную готовность Каземиро. Зато остальные игроки и Зидан продемонстрировали великолепную готовность. И разницу между командами в опыте, а тренерами - в умении.

"Реал" переигрывал "Интер" в одни ворота. Даже не спеша. Будто взрослая команда играла против детей. Гении владения мячом Модрич и Кроос с помощью Эдегора легко переигрывали слабых в этом Гальярдини, Видаля и Бареллу, выйдя на 60 процентов владения в первом тайме. И на 8:2 по ударам. Высоко гости не прессинговали, но в центре поля перехватывали сразу же. И добирались куда хотели. Центральный защитник Начо сразу же был зацеплен в штрафной Бареллой. Васкес из правой части штрафной попадал в стойку. Диас пробил головой слишком слабо, Менди вместо удара отдал в никуда.

В середине тайма мадридцы чуть отпустили вожжи, позволили сопернику приблизиться. И пару раз плохо пробить издали. От головы Лукаку мяч отскочил в никуда. Хотя они могли и поплатиться, когда Модрич придержал за руку Видаля, а затем чилийца также чуть зацепили. Арбитр решил иначе. Возможно, из-за театрального падения Артуро. А затем о пенальти все забыли, когда последний начал орать на арбитра, чуть не боднул его и был справедливо удалён. И это позволило тихо довести тайм до окончания и тихо начать второй. Правильно, не отказываясь от мяча, но и осторожно.

Конте пытался изменить игру заменами. Даже отказался от схемы с тремя центральными защитниками, от которой когда-то обещал отказаться "только через мой труп". Пожалуй, его команда вдесятером даже выглядела лучше. А в одном из эпизодов в штрафной Куртуа арбитр запросил помощь ВАР. Но решил продолжать. И вскоре сработала уже замена Зидана. Васкес пробежал по правому флангу и забросил на забытого Родриго, забившего победный гол в Мадриде. Хакими опоздал. После чего матч можно было заканчивать. Хотя Перишичу не хотелось. Куртуа вытащил его удар одной рукой.

"Интер" отстаёт от "Шахтёра" на два, от "Реала" - на пять, а от "Боруссии" - на шесть очков. Из этой группы он уже не выберется. Очередной провальный сезон Конте в Лиге Чемпионов. Этот турнир не для него. И дело вовсе не в арбитраже. А для "Реала" этот турнир до мозга костей свой. Кто как не "сливочные" и их наставник знают, как нужно играть здесь?! Год назад они уже вышли из группы после первых двух туров без побед. И ныне, после первого "сухого" матча ЛЧ за год, после первой в истории победы на "Сан-Сиро" над "Интером" либо "Миланом", близки к этому.

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В статье: Зинедин Зидан Антонио Конте Реал (Мадрид) Интер (Италия) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (10)
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Spokoyno (Киев)
26.11.2020 в 00:39
Два схожих момента, але пенальті лише ОДИН! Ну і "гарячий" чи скоріше пекельний Артур! Вот що треба знати про матч.
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MES QUE UN CLUB
26.11.2020 в 00:35
Конте наверное в восторге от Видаля.))
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
26.11.2020 в 00:04
Игра вышла на удивление. Спокойно, уверенно и собранно Реал переиграл очень непростого соперника. Все игроки сыграли очень неплохо. Отдельное спасибо Видалю, обещал дать бой и дал ..... Тэйлору (). А у того полные карманы карточек. В общем - спасибо всем за игру. Всё становится на свои места.
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+2
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2020 в 23:57
Пожалуй, лучший матч Мадрида в сезоне. Уверенно, без шансов для соперника. Отдельное спасибо Начо за смелость, Артурке за несдержанность, и Зинедину за очередную результативную замену. Вопрос с выходом в плей-офф практически решён.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
25.11.2020 в 23:59
Тоже хотел написать, что этот матч лучший.
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hardcorepwnz (Украина)
26.11.2020 в 00:02
И это без Рамоса! Удивительно даже, но здесь конечно и слабость Интера помогла. Что-то клиент вообще мертв.
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metall5291 (Kharkiv)
26.11.2020 в 00:08
Без Рамоса и Бензема ожидания были ..... ну очень мрачные. Но молодцы. Кажется Азар "приходить до тями". Возможно, Интер действительно слаб. Ибо похоже на победу на классе.
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hardcorepwnz (Украина)
26.11.2020 в 00:10
Мне вот только не нравится, что кроме Модрича никто не хочет брать игру на себя. Азар как-то вообще в обводки не идет, хотя это был его конек в АПЛ, Эдегор мяч тут же назад откидывает, как горячую картошку. Ну разве что Винисиус всегда рад самостоятельно пойти и потерять мяч, или влупить по воробьям
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hardcorepwnz (Украина)
26.11.2020 в 00:12
А, и Менди еще. В обороне к нему ноль вопросов, но в нападении все никак он не превратится в праймового Марсело. То пас какой-то пушечный вникуда, то пробить забудет. Сегодня вообще вывалился 1 на 1 и какую-то невнятную разрезную отдал. Надо ему меньше с Каримом тусить.
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metall5291 (Kharkiv)
26.11.2020 в 00:18
Ваши замечания к этим парням справедливы, им еще есть над чем работать. Причем много и упорно. Недавно уже все мысленно прощались с Модричем. А оказывается, только один он и может быть дирижером. А так быть не должно. Пора срочно находить преемников и Модричу. и Рамосу и некоторым другим.
+1
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