ЛЧ. Интер - Реал 0:2. Взрослые, дети и судьи

Лига Чемпионов. Группа B. Четвёртый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал" 0:2

Голы: Азар 7 (пен.), Хакими 59 (автогол)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Д'Амброзио 46), Хакими (А. Санчес 64), Видаль, Гальярдини (Сенси 78), Янг, Барелла, Л. Мартинес (Перишич 46), Лукаку (Эриксен 86)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Варан, Менди, Модрич, Кроос, Эдегор (Каземиро 58), Васкес, Диас (Родриго 58), Азар (Винисиус 78)

Предупреждения: Гальярдини 19, Видаль 33, Сенси 86

Удаление: Видаль 33 (вторая жёлтая)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Уже вчера Зинедин Зидан и Антонио Конте называли матч финалом. Итальянская пресса говорила о последнем шансе для "Интера" без возможности апелляции. О фундаментальном перекрёстке. "Сейчас или никогда". А после победы гладбахской "Боруссии" ощущения финала лишь обострились. Особенно для ещё не побеждавших итальянцев. У них был неплохой шанс победить испанцев, учитывая потери Бензема, Рамоса, Вальверде, недостаточную готовность Каземиро. Зато остальные игроки и Зидан продемонстрировали великолепную готовность. И разницу между командами в опыте, а тренерами - в умении.

"Реал" переигрывал "Интер" в одни ворота. Даже не спеша. Будто взрослая команда играла против детей. Гении владения мячом Модрич и Кроос с помощью Эдегора легко переигрывали слабых в этом Гальярдини, Видаля и Бареллу, выйдя на 60 процентов владения в первом тайме. И на 8:2 по ударам. Высоко гости не прессинговали, но в центре поля перехватывали сразу же. И добирались куда хотели. Центральный защитник Начо сразу же был зацеплен в штрафной Бареллой. Васкес из правой части штрафной попадал в стойку. Диас пробил головой слишком слабо, Менди вместо удара отдал в никуда.

В середине тайма мадридцы чуть отпустили вожжи, позволили сопернику приблизиться. И пару раз плохо пробить издали. От головы Лукаку мяч отскочил в никуда. Хотя они могли и поплатиться, когда Модрич придержал за руку Видаля, а затем чилийца также чуть зацепили. Арбитр решил иначе. Возможно, из-за театрального падения Артуро. А затем о пенальти все забыли, когда последний начал орать на арбитра, чуть не боднул его и был справедливо удалён. И это позволило тихо довести тайм до окончания и тихо начать второй. Правильно, не отказываясь от мяча, но и осторожно.

Конте пытался изменить игру заменами. Даже отказался от схемы с тремя центральными защитниками, от которой когда-то обещал отказаться "только через мой труп". Пожалуй, его команда вдесятером даже выглядела лучше. А в одном из эпизодов в штрафной Куртуа арбитр запросил помощь ВАР. Но решил продолжать. И вскоре сработала уже замена Зидана. Васкес пробежал по правому флангу и забросил на забытого Родриго, забившего победный гол в Мадриде. Хакими опоздал. После чего матч можно было заканчивать. Хотя Перишичу не хотелось. Куртуа вытащил его удар одной рукой.

"Интер" отстаёт от "Шахтёра" на два, от "Реала" - на пять, а от "Боруссии" - на шесть очков. Из этой группы он уже не выберется. Очередной провальный сезон Конте в Лиге Чемпионов. Этот турнир не для него. И дело вовсе не в арбитраже. А для "Реала" этот турнир до мозга костей свой. Кто как не "сливочные" и их наставник знают, как нужно играть здесь?! Год назад они уже вышли из группы после первых двух туров без побед. И ныне, после первого "сухого" матча ЛЧ за год, после первой в истории победы на "Сан-Сиро" над "Интером" либо "Миланом", близки к этому.