Лига Чемпионов
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Аякс - Мидтьюлланн 3:1. Ожидаемая победа и удаление с украинским привкусом
Голландцы продолжают борьбу за плей-офф ЛЧ
Лига Чемпионов. Групповой этап, четвертый тур
Аякс - Мидтьюлланн 3:1
Голы: Гравенберх 47, Мазрави 49, Нерес 66 - Мабил 81 пен.
Аякс: Онана - Мазрави (Кляйбер 82), Схурс, Блинд (Мартинез 66), Тальяфико - Классен (Альварес 66), Лабьяд (Промес 83), Гравенберх - Нерес, Траоре, Тадич.
Мидтьюлланн: Хансен - Колс, Святченко, Шольц, Паулинью (Андерссон 26) - Мадсен (Андерсон 69), Оньека - Дрейер (Исаксен 82), Систо (Пфайффер 82), Мабил - Каба (Краев 69).
Предупреждение: Нерес 40 - Мадсен 43.
Удаление: Святченко 90+1.
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