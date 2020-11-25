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Аякс - Мидтьюлланн 3:1. Ожидаемая победа и удаление с украинским привкусом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голландцы продолжают борьбу за плей-офф ЛЧ

Аякс - Мидтьюлланн 3:1. Ожидаемая победа и удаление с украинским привкусом
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Лига Чемпионов. Групповой этап, четвертый тур
Аякс - Мидтьюлланн 3:1
Голы: Гравенберх 47, Мазрави 49, Нерес 66 - Мабил 81 пен.
Аякс: Онана - Мазрави (Кляйбер 82), Схурс, Блинд (Мартинез 66), Тальяфико - Классен (Альварес 66), Лабьяд (Промес 83), Гравенберх - Нерес, Траоре, Тадич.
Мидтьюлланн: Хансен - Колс, Святченко, Шольц, Паулинью (Андерссон 26) - Мадсен (Андерсон 69), Оньека - Дрейер (Исаксен 82), Систо (Пфайффер 82), Мабил - Каба (Краев 69).
Предупреждение: Нерес 40 - Мадсен 43.
Удаление: Святченко 90+1.
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В статье: Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Мидтьюланн (Дания)
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