ЛЧ. Атлетико - Локомотив 0:0. Хандра имени Симеоне

Четыре очка в первом круге – не тот результат, который может удовлетворить амбиции такой команды как "Атлетико". "Матрасники" отлично выступают в Ла Лиге, поэтому стараются держать марку и на международной арене. Домашний матч с "Локомотивом" воспринимался как возможность улучшить свое положение в турнирной таблице. Теоретически самый легкий матч квартета.

Но на практике было совсем не так. "Локомотив" хорошо защищался. Да, в течение первого тайма почти не ходил в атаку (ноль ударов в направлении ворот), но оборонялся организованно. Игрокам "Атлетико" постоянно приходилось пробиваться сквозь гущу. Наилучше получалось у Льоренте, который дважды беспокоил голкипера Гильерме. Свой момент нашел и Карраско, а вот Коке, Корреа, Сауль и Хименес били мимо рамки. Большинство моментов было создано до тридцатой минуты – когда "Локомотив" еще не успел приспособиться к полю и стилю соперника.

В начале второго тайма гости даже создали момент – Мурило бил после подачи со штрафного. Но это был отдельный эпизод – целостная же картина писалась командой Симеоне. Однако испанцы не забивали – и это очень злило тренера.

Сауль пробил слишком просто для голкипера, но позже Гильерме был вынужден капитулировать. Карраско со штрафного сначала пробил в стенку, но со второй попытки заставил Гильерме сделать сейв. Вратарь отбил перед собой, дав шанс Коке сыграть на добивании. Лидер "Атлетико" забил, но был при этом в офсайде – 0:0.

После этого момента "Атлетико" атаковал уже не так мощно. Даже допускал контратаки на свои ворота – Рыбчинский и Магкеев выбегали и пробивали. Испанцы могли вырвать победу усилиями Камельо и Хименеса, но их удары были неточны.

0:0. В противостоянии с аутсайдером из слабого чемпионата "Атлетико" потерял сразу четыре очка (на поле "Локо" сыграли 1:1). Кто бы мог подумать?!

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А

4-й тур. 25.11.2020

Арбитр в поле - Слава Винчич (Словения)

"Атлетико" - "Локомотив" 0: 0

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо 60) - Льоренте (Лемар 60), Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Камельо 80) - Корреа, Феликс

"Локомотив": Гильерме - Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус - А. Миранчук (Магкеев 76), Камано (Рыбчинский 76), Крыховяк, Куликов, Игнатьев - Зе Луис