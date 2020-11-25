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ЛЧ. Атлетико - Локомотив 0:0. Хандра имени Симеоне

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Выход с группы еще не оформлен

ЛЧ. Атлетико - Локомотив 0:0. Хандра имени Симеоне
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре очка в первом круге – не тот результат, который может удовлетворить амбиции такой команды как "Атлетико". "Матрасники" отлично выступают в Ла Лиге, поэтому стараются держать марку и на международной арене. Домашний матч с "Локомотивом" воспринимался как возможность улучшить свое положение в турнирной таблице. Теоретически самый легкий матч квартета.

ЛЧ. Атлетико - Локомотив 0:0. Хандра имени Симеоне - изображение 1

Но на практике было совсем не так. "Локомотив" хорошо защищался. Да, в течение первого тайма почти не ходил в атаку (ноль ударов в направлении ворот), но оборонялся организованно. Игрокам "Атлетико" постоянно приходилось пробиваться сквозь гущу. Наилучше получалось у Льоренте, который дважды беспокоил голкипера Гильерме. Свой момент нашел и Карраско, а вот Коке, Корреа, Сауль и Хименес били мимо рамки. Большинство моментов было создано до тридцатой минуты – когда "Локомотив" еще не успел приспособиться к полю и стилю соперника.

ЛЧ. Атлетико - Локомотив 0:0. Хандра имени Симеоне - изображение 2

В начале второго тайма гости даже создали момент – Мурило бил после подачи со штрафного. Но это был отдельный эпизод – целостная же картина писалась командой Симеоне. Однако испанцы не забивали – и это очень злило тренера.

Сауль пробил слишком просто для голкипера, но позже Гильерме был вынужден капитулировать. Карраско со штрафного сначала пробил в стенку, но со второй попытки заставил Гильерме сделать сейв. Вратарь отбил перед собой, дав шанс Коке сыграть на добивании. Лидер "Атлетико" забил, но был при этом в офсайде – 0:0.

После этого момента "Атлетико" атаковал уже не так мощно. Даже допускал контратаки на свои ворота – Рыбчинский и Магкеев выбегали и пробивали. Испанцы могли вырвать победу усилиями Камельо и Хименеса, но их удары были неточны.

0:0. В противостоянии с аутсайдером из слабого чемпионата "Атлетико" потерял сразу четыре очка (на поле "Локо" сыграли 1:1). Кто бы мог подумать?!

ЛЧ. Атлетико - Локомотив 0:0. Хандра имени Симеоне - изображение 3

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А
4-й тур. 25.11.2020
Арбитр в поле - Слава Винчич (Словения)

"Атлетико" - "Локомотив" 0: 0

"Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо 60) - Льоренте (Лемар 60), Коке, Сауль, Феррейра Карраско (Камельо 80) - Корреа, Феликс

"Локомотив": Гильерме - Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус - А. Миранчук (Магкеев 76), Камано (Рыбчинский 76), Крыховяк, Куликов, Игнатьев - Зе Луис

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В статье: Локомотив (Москва) Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
26.11.2020 в 00:01
Неожиданно..
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