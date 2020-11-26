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Эксперт: Шахтер всегда считался командой с характером. Куда он делся сегодня?
Горняки снова крупно проиграли
"В Киеве "Шахтер" проиграл функционально, в управлении команды, проиграли и психологически. Вот и сегодня по всем этим компонентам соперник оказался выше. Я убежден, это мое мнение, что игроки "Боруссии" не сомневались в победе и сегодня. Они с первых минут вышли играть уверенно, знали возможности игроков "Шахтера", здесь видна хорошая работа аналитиков, тренера.
Я понимаю, когда нет сил, когда функционально команда не готова, когда есть проблемы с тренировочным процессом и после просмотра двух матчей я заметил, что игрокам донецкой команды не хватает выносливости. Можно говорить, что влияет коронавирус, но так во всей Европе, но сегодня опять проиграли борьбу. Борьба - это показатель выносливости игроков. Опытные игроки также оказались в таком функциональном состоянии.
Есть еще два матча, но очень мало времени, чтобы поправить ситуацию. После того, что "Шахтер" проиграл два матча крупно, конечно, собрать команду – это дорогого стоит. В конце игры "Шахтер" пытался забить мяч.
"Шахтер" всегда считался командой с характером, команда, которая не сдавалась при любой счете, билась до последнего, вот куда этот характер растворился? Вот его нет сегодня, даже в чемпионате Украины. Куда делся характер? Это основа клуба, история "Шахтера", - сказал Морозов.
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