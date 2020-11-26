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Эксперт: Шахтер всегда считался командой с характером. Куда он делся сегодня?

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки снова крупно проиграли

Эксперт: Шахтер всегда считался командой с характером. Куда он делся сегодня?
Новина українською

"Шахтер" на выезде уступил "Боруссии" Менхенгладбах (0:4) в матче группового раунда Лиги чемпионов. Эксперт каналов "Футбол" Сергей Морозов прокомментировал неприятный для "горняков" исход встречи.

"В Киеве "Шахтер" проиграл функционально, в управлении команды, проиграли и психологически. Вот и сегодня по всем этим компонентам соперник оказался выше. Я убежден, это мое мнение, что игроки "Боруссии" не сомневались в победе и сегодня. Они с первых минут вышли играть уверенно, знали возможности игроков "Шахтера", здесь видна хорошая работа аналитиков, тренера.

Я понимаю, когда нет сил, когда функционально команда не готова, когда есть проблемы с тренировочным процессом и после просмотра двух матчей я заметил, что игрокам донецкой команды не хватает выносливости. Можно говорить, что влияет коронавирус, но так во всей Европе, но сегодня опять проиграли борьбу. Борьба - это показатель выносливости игроков. Опытные игроки также оказались в таком функциональном состоянии.

Есть еще два матча, но очень мало времени, чтобы поправить ситуацию. После того, что "Шахтер" проиграл два матча крупно, конечно, собрать команду – это дорогого стоит. В конце игры "Шахтер" пытался забить мяч.

"Шахтер" всегда считался командой с характером, команда, которая не сдавалась при любой счете, билась до последнего, вот куда этот характер растворился? Вот его нет сегодня, даже в чемпионате Украины. Куда делся характер? Это основа клуба, история "Шахтера", - сказал Морозов.

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В статье: Сергей Морозов Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 00:53
Бізнес ахмєтова а не характер шахтаря.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.11.2020 в 00:45
Який там характер у цього Шахтаря?! Характер і серце - це дві чесноти, які невідомі і протилежні світу чистогану та брехні. Тому, до речі, вираз "динамівські серця" викликає лише ідіотичний регіт у прихильників того світу.
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миг-25 (киев)
26.11.2020 в 00:43
А донецкие Бомжи свой шахтерский характер показали когда пригласили Путина к себе думая захватить Украину а потом в 2014 трусливо драпали от своих братьев российских бандитов в Украину бросив своих родителей родных и друзей
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
26.11.2020 в 00:26
Трусливая тактика Каштру носит в психологию игроков раздрай!Ё Смотрите, как потускнели Соломон ... Тете ... Додо ! То, что они умеют делать не нужно тренеру. А то, что просит Каштру - они тупеют от этого... теряются и вообще перестают что-нибудь понимать.
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