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Первая осечка Клоппа в турнире. Ливерпуль - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ливерпуль - Аталанта ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.11.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Первая осечка Клоппа в турнире. Ливерпуль - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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"Аталанта" не очень удачно провела первый круг группового этапа, зато второй начала отлично – с гостевой победы над "Ливерпулем". Команда Клоппа оставляла сопернику слишком много пространства, что не могло не быть наказанным на таком уровне. Как итог – "Аталанта" заявила о своих амбициях победой 2:0 и продолжает борьбу за плей-офф. "Ливерпуль" же даже после поражения не потерял первую позицию.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Четвертый тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Ливерпуль - Аталанта 0:2
Голы: Иличич 60, Госенс 64

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Ливерпуль
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