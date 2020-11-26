Первая осечка Клоппа в турнире. Ливерпуль - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча

"Аталанта" не очень удачно провела первый круг группового этапа, зато второй начала отлично – с гостевой победы над "Ливерпулем". Команда Клоппа оставляла сопернику слишком много пространства, что не могло не быть наказанным на таком уровне. Как итог – "Аталанта" заявила о своих амбициях победой 2:0 и продолжает борьбу за плей-офф. "Ливерпуль" же даже после поражения не потерял первую позицию.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Четвертый тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Ливерпуль - Аталанта 0:2

Голы: Иличич 60, Госенс 64