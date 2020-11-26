Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Темп победителей. Бавария - Зальцбург 3:1. Видео голов и обзор матчей
Бавария - Зальцбург ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.11.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
"Бавария" продолжает штамповать победы в Лиге чемпионов. В четырех турах мюнхенцы не допустили ни одной осечки, хотя по игре оставляли шансы своим оппонентам. Но тем и отличаются классные команды от других – они способны побеждать, затрачивая столько сил, сколько нужно. Даже неторопливый темп "Баварии" – это темп победителей.
"Зальцбург" проиграл на поле "Баварии" 1:3. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 4-й тур
25 ноября, 22:00
Германия. Мюнхен. Стадион: "Альянц Арена"
"Бавария" - "Зальцбург" 3:1
Голы: Левандовский 42, Вебер (автогол) 52, Сане 68 - Бериша 73
Популярное сейчас
- Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча
- Цыганык: Если к нам такое отношение, то может нам лучше отказаться от Лиги наций?
- Украина сыграет в дивизионе В в следующем сезоне Лиги Наций
- Буяльский увидел, когда Динамо посыпалось в матче с Барселоной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Звезда МЮ открывает книжный клуб для детей из бедных семей