Темп победителей. Бавария - Зальцбург 3:1. Видео голов и обзор матчей

"Бавария" продолжает штамповать победы в Лиге чемпионов. В четырех турах мюнхенцы не допустили ни одной осечки, хотя по игре оставляли шансы своим оппонентам. Но тем и отличаются классные команды от других – они способны побеждать, затрачивая столько сил, сколько нужно. Даже неторопливый темп "Баварии" – это темп победителей.

"Зальцбург" проиграл на поле "Баварии" 1:3. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 4-й тур

25 ноября, 22:00

Германия. Мюнхен. Стадион: "Альянц Арена"

"Бавария" - "Зальцбург" 3:1

Голы: Левандовский 42, Вебер (автогол) 52, Сане 68 - Бериша 73