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Капитан Боруссии М: Сыграли так же прекрасно, как и в первом матче с Шахтером
Любимый соперник для команды из Менхенгладбаха
Атакующий хавбек Боруссии М и капитан команды Ларс Штиндль дал комментарий после матча 4 тура Лиги чемпионов с донецким "
Мы очень вовремя выиграли свой второй домашний матч в Лиге чемпионов. Для нас этот турнир - событие незаурядное. Мы заслужили право на участие в прошлом сезоне и сейчас наслаждаемся каждой минутой. Однако просто участием мы довольствоваться не будем.
Мы очень много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Оказались в этом турнире совсем не случайно. У нас достаточно амбиций. С 9 очками у нас хорошие шансы на выход в плей-офф, но останавливаться на достигнутом мы не будем.
Больше всего мне сегодня понравилось то, как мы выполнили свой план на игру. Сыграли так же прекрасно, как в первом матче с "Шахтером". Упорная работа принесла плоды, - цитирует капитана УЕФА.
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