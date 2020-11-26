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Белик увидел причину разгромов Шахтера от Боруссии М в межсезонье и выступлении горняков в ЛЕ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Если бы так далеко не зашли - сейчас бы не проигрывали

Белик увидел причину разгромов Шахтера от Боруссии М в межсезонье и выступлении горняков в ЛЕ
Новина українською

"Шахтер" на выезде уступил Боруссии Менхенгладбах (0:4) в матче группового раунда Лиги чемпионов. Экс-футболист "горняков", а сегодня телеэксперт Алексей Белик на ТК Футбол прокомментировал неприятный итог встречи.

Сезон подходит к концу и заметна разница, "Боруссия" сыграла прошлый сезон, отдохнула и вошла в новый сезон. С другой стороны "Шахтер" зашел далеко в Лиге Европы и не имел возможности хорошо отдохнуть, подготовиться к новому сезону, это очень заметно.

Да, это Лига чемпионов, но эмоционально не так горят глаза, как обычно. Что-то мешает "Шахтеру", есть проблемы в обороне, но впереди нет той легкости, того азарта, с которым футболисты играли в прошлой Лиге Европы, а главное - некогда исправлять ошибки.

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В статье: Алексей Белик Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
26.11.2020 в 09:47
Чегои следовало ожидать!ЧУ нужно закрыть,ввиду короновируса,это раз!Второе:нужно подымать уровень чемпионата, не втягивая в Высшую команды(4-5)низкие по уровню,тянущие на 1 Лигу!Опираться исключительно на своих.а не на варягов!!!Уровень чемпионата Украины ОЧЕНЬ упал.это показали международные игры!!!"Спасение утопающих,дело рук самих утопающих!"как говорят!И за граница нам не поможет,это факт!Когда это поймут функционеры футбола!!!???
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
26.11.2020 в 09:10
Некогда исправлять ошибки ?! 1. Три недели была пауза! 2. Триста лет не забиваем\пропускаем с угловых 3. Тыщу лет не покупаем защитников .
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