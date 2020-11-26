Белик увидел причину разгромов Шахтера от Боруссии М в межсезонье и выступлении горняков в ЛЕ

" Шахтер " на выезде уступил Боруссии Менхенгладбах (0:4) в матче группового раунда Лиги чемпионов. Экс-футболист "горняков", а сегодня телеэксперт Алексей Белик на ТК Футбол прокомментировал неприятный итог встречи.

Сезон подходит к концу и заметна разница, "Боруссия" сыграла прошлый сезон, отдохнула и вошла в новый сезон. С другой стороны "Шахтер" зашел далеко в Лиге Европы и не имел возможности хорошо отдохнуть, подготовиться к новому сезону, это очень заметно.

Да, это Лига чемпионов, но эмоционально не так горят глаза, как обычно. Что-то мешает "Шахтеру", есть проблемы в обороне, но впереди нет той легкости, того азарта, с которым футболисты играли в прошлой Лиге Европы, а главное - некогда исправлять ошибки.