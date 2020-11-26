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Белик увидел причину разгромов Шахтера от Боруссии М в межсезонье и выступлении горняков в ЛЕ
Если бы так далеко не зашли - сейчас бы не проигрывали
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Сезон подходит к концу и заметна разница, "Боруссия" сыграла прошлый сезон, отдохнула и вошла в новый сезон. С другой стороны "Шахтер" зашел далеко в Лиге Европы и не имел возможности хорошо отдохнуть, подготовиться к новому сезону, это очень заметно.
Да, это Лига чемпионов, но эмоционально не так горят глаза, как обычно. Что-то мешает "Шахтеру", есть проблемы в обороне, но впереди нет той легкости, того азарта, с которым футболисты играли в прошлой Лиге Европы, а главное - некогда исправлять ошибки.
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