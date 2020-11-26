"Это поражение подчеркивает разницу между Интером и Реалом". Конте – о причинах неудачи в поединке ЛЧ

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (0:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. Цитирует итальянца пресс-служба УЕФА и Goal.com.

"Всегда трудно играть против больших клубов. Когда пропускаешь гол и остаешься в меньшинстве, то бороться дальше почти нереально. Это поражение подчеркивает разницу между "Интером" и "Реалом". "Сливочные" привыкли играть и побеждать в этом турнире".