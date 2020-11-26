Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это поражение подчеркивает разницу между Интером и Реалом". Конте – о причинах неудачи в поединке ЛЧ
Антонио на связи
Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (0:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. Цитирует итальянца пресс-служба УЕФА и Goal.com.
"Всегда трудно играть против больших клубов. Когда пропускаешь гол и остаешься в меньшинстве, то бороться дальше почти нереально. Это поражение подчеркивает разницу между "Интером" и "Реалом". "Сливочные" привыкли играть и побеждать в этом турнире".
"Этот матч должен указать нам путь. Сейчас мы пропускаем много голов. Пенальти, красная карточка – это трудно. Я придерживаюсь мнения, что "Интер" сделал "Реалу" слишком много подарков".
Популярное сейчас
- Каштру: Разница в 6 голов в первом матче с Боруссией была справедлива, сегодня в 4 – нет
- Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча
- Боруссия Менхенгладбах - Шахтер 4:0. Без прогресса
- Защитник Ференцвароша: Когда я попросил Роналду поменяться футболками, то он пренебрежительно махнул рукой
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО