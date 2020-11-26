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"Это поражение подчеркивает разницу между Интером и Реалом". Конте – о причинах неудачи в поединке ЛЧ

Лига Чемпионов
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Антонио на связи

"Это поражение подчеркивает разницу между Интером и Реалом". Конте – о причинах неудачи в поединке ЛЧ
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Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (0:2) в 4-м туре Лиги чемпионов. Цитирует итальянца пресс-служба УЕФА и Goal.com.

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"Всегда трудно играть против больших клубов. Когда пропускаешь гол и остаешься в меньшинстве, то бороться дальше почти нереально. Это поражение подчеркивает разницу между "Интером" и "Реалом". "Сливочные" привыкли играть и побеждать в этом турнире".

"Этот матч должен указать нам путь. Сейчас мы пропускаем много голов. Пенальти, красная карточка – это трудно. Я придерживаюсь мнения, что "Интер" сделал "Реалу" слишком много подарков".

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В статье: Лига чемпионов Антонио Конте Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Источник:
UEFA

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