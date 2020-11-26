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Нападающий Боруссии М о голе бисиклетой Шахтеру: Удался сложный удар
Пятова он точно напугал
Один из авторов забитых голов в ворота "
Свой гол, третий во встрече, Эмболо забил бисиклетой на добавленной к первому тайму минуте.
Я рад, что сегодня мы смогли набрать три очка. Как нападающий, конечно, всегда хочется забивать, и я рад, что на этот раз мне удалось. Ребята в раздевалке скажут, что такой удар для меня типичен. Мне удался сложный гол, мячи проще раньше не залетали. Но так иногда бывает.
Самое главное, что в итоге мы победили. У нас есть еще два матча в Лиге чемпионов. Мы хорошо сыграли в первых - против "Интера" и "Реала", и можем набрать очки или выиграть в какой-то из этих команд снова.
Но сейчас мы должны в первую очередь быстро восстановиться, а затем сосредоточиться на игре Бундеслиги с "Шальке" в субботу, - цитирует игрока сайт Боруссии М.
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