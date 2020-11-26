Нападающий Боруссии М о голе бисиклетой Шахтеру: Удался сложный удар

Один из авторов забитых голов в ворота " Шахтера " (4:0), нападающий Боруссии М и сборной Швейцарии Брил Эмболо подвел итог двухматчевого противостояния в групповом этапе Лиги чемпионов с дончанами.

Свой гол, третий во встрече, Эмболо забил бисиклетой на добавленной к первому тайму минуте.