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Нападающий Боруссии М о голе бисиклетой Шахтеру: Удался сложный удар

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Пятова он точно напугал

Нападающий Боруссии М о голе бисиклетой Шахтеру: Удался сложный удар
Новина українською

Один из авторов забитых голов в ворота "Шахтера" (4:0), нападающий Боруссии М и сборной Швейцарии Брил Эмболо подвел итог двухматчевого противостояния в групповом этапе Лиги чемпионов с дончанами.

Свой гол, третий во встрече, Эмболо забил бисиклетой на добавленной к первому тайму минуте.

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Я рад, что сегодня мы смогли набрать три очка. Как нападающий, конечно, всегда хочется забивать, и я рад, что на этот раз мне удалось. Ребята в раздевалке скажут, что такой удар для меня типичен. Мне удался сложный гол, мячи проще раньше не залетали. Но так иногда бывает.

Самое главное, что в итоге мы победили. У нас есть еще два матча в Лиге чемпионов. Мы хорошо сыграли в первых - против "Интера" и "Реала", и можем набрать очки или выиграть в какой-то из этих команд снова.

Но сейчас мы должны в первую очередь быстро восстановиться, а затем сосредоточиться на игре Бундеслиги с "Шальке" в субботу, - цитирует игрока сайт Боруссии М.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Брил Эмболо
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