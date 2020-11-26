“Гладбах деклассировал Шахтер во второй раз”. Обзор немецкой прессы после матча Лиги чемпионов

Легкость, с какой “Боруссия” дважды разделалась с “Шахтером” удивляет немецких обозревателей. Как никак, чемпион Украины имеет солидную репутацию в Европе, и в отличие от Гладбаха выходил ранее в плей-офф Лиги чемпионов. Однако вторая игра между командами снова закончилась с разгромным счетом. Как выражается Süddeutschen Zeitung, “Гладбах деклассировал Шахтер во второй раз”. “Это было сделано неожиданно легко”, – отмечает Sport.de.

Der Spiegel объясняет разгром слабой организацией игры “Шахтера”: “С первых минут гости не могли решений против прессинга “Боруссии”. А когда мяч был у Гладбаха, украинская команда оставляла огромные пространства на своей половине. В результате “Боруссия” создавала моменты каждые пять минут”.

“Три недели спустя после победы в Киеве 6:0, “Боруссия” снова сыграла очень сильно. Команда гостей с пятью бразильцами в составе быстро утратила аппетит к игре. <...> Гол Эмболо на 45 минуте означал, что до перерыва уже все стало понятно”, – рассказывает об игре Spox.

С этим выводом соглашается и kicker. “В первые 45 минут “Боруссия” играла бодро, сильно и эффективно. Гости не имели возможности развивать свою игру, а Гладбах атаковал быстро и вертикально. Тактика “Боруссии” работала идеально. Игра “Боруссии” строилась через Нойхауса и гостям не удавалось его удержать. Гладбах контролировал ход матча и, в зависимости от ситуации, мог повышать темп. Донецку не получалось совладать с соперником”.

“После счета 3:0 игра потеряла скорость и интерес. Гладбах сохранял силы, и позволил “Шахтеру” создать пару моментов только в конце матча – но проявил себя Зоммер”.

“Как и три недели назад “Боруссия” полностью переиграла “Шахтер”, играя физически и психологически быстрее украинской команды”, – дает неутешительный для украинского чемпиона вывод kicker.

“Каким-то образом “Шахтер” очень подходит для Гладбаха”, – пишет Süddeutschen Zeitung, пытаясь объяснить счет 10:0 по итогам двух матчей. – “Боруссия перехитрила “Шахтер”, сыграв безупречно в тактическом плане и очень эффективно в атаке. Две чистые победы без каких-то сомнений”.

“Боруссия” была очевидно лучше, – соглашается с мнением коллег Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Донецк был безобидный в атаке, а Гладбах забивал красивые голы в превосходной манере. В этой Лиге чемпионов команда Марко Розе играет исключительно хорошо”.

После четырех туров “Боруссия” возглавляет самую сильную группу Лиги чемпионов, ни разу не проиграв. Германия гордится своей командой – так, как мы гордились “Шахтером” после гостевой победы над “Реалом”. К сожалению, после мадридского матча игра чемпиона Украины вызывает только разочарование. Однако в группе осталось еще сыграть два матча, и “Шахтер” не потерял шансы на еврокубковую весну.