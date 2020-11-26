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Роман Санжар: Трудно сказать, за счет чего Шахтер хотел победить Боруссию

Лига Чемпионов
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Эксперт не оправдывает выступление горняков

Роман Санжар: Трудно сказать, за счет чего Шахтер хотел победить Боруссию
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер "Олимпика", "Карпат" Роман Санжар прокомментировал поражение "Шахтера" со счетом 0:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Борусссией" из Менхенгладбаха.

- Роман, вы перед игрой говорили: "Главная задача организованно сыграть в обороне и не допустить ненужные моменты возле своих ворот". Не зря были опасения, как раз защита и сыграла очень слабо.

- Да, так и есть. Плюс, "Шахтер" очень много пропускает после стандартов. Но и в целом сыграли слабо, поэтому проиграли. "Боруссия" выглядела мастеровитее, агрессивнее, и была больше заряжена на победу. "Шахтер" порой контролировал мяч, но в их действиях не было остроты, хотели сделать все до верного, и трудно сказать, за счет чего "горняки" хотели победить. Сыграли плохо, счет говорит сам за себя. Искать какие-то оправдания очень сложно.

- Пара центральных защитников Бондарь и Кривцов сыграли откровенно слабо. Что бросилось в глаза - оба не обладают взрывной скоростью, и соперники легко выигрывали спринт, когда им забрасывали передачи за спину.

- С тем, что они проигрывают в скоростях, уже ничего существенного не сделаешь. Скорость - это природное качество, повысить показатели очень сложно. Здесь можно компенсировать правильным выбором позиции, своевременностью определенных действий, "читать" игру, то есть предвидеть. Действительно, в обороне "Шахтер" в последнее время играет слабо, поэтому много пропускает. В двух матчах с "Боруссией" пропустили 10 мячей, а это слишком много. Если бы немцы использовали все свои моменты, то счет был бы еще больше. Получается, сзади провалились, и впереди ничего не создали. Думаю, было бы больше эффекта, если бы "Шахтер" играл агрессивно, с напором в атаку, где-то рискуя, но, к сожалению, мы этого не увидели. Донетчане делали все очень долго, хотели сыграть до верного, поэтому все тормозилось.

Не было страсти, агрессии. "Боруссия" по командным показателям пробежала больше, и выполнила больший объем работы, чем "Шахтер". Может, у них нет физической готовности. И ментально показалось, по настрою ничего не получилось с точки зрения организации игры, практически моментов не было, и у своих ворот провал. Получается мастерство футболистов атаки хозяев выше, чем мастерство наших защитников. Поэтому и были проблемы на поле, отразившиеся на табло. Была надежда, что игроки выйдут и докажут - крупное поражение в Киеве было неожиданной случайностью, но после второго поединка воспринимается как закономерность. Увы, больше сказать нечего.

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Напомним, что после четырех сыгранных туров "Шахтер" идет третьим в своей группе, набрав четыре очка. У "Боруссии" - восемь, у "Реала" - семь, "Интер" отстает на два очка. В следующий вторник "Шахтер" сыграет с "Реалом" в Киеве.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
26.11.2020 в 12:38
Важко сказати, чи Шахтар взагалі хотів виграти, чи лише програти з рахунком менше, ніж 0:6. Це неповага не лише до вболівальників. Це неповага до себе. Захист нікуди не гідний разом із воротарем, але ж і напад не забив жодного м'яча за 2 матчі! Де всі ці кандидати на мільонні трансфери Тете, Додо, Соломон? Хто їх тепер захоче?
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balamyt (Boston)
26.11.2020 в 12:49
У Шахтера не было лидера на поле ..сплошное безвольное стадо...Тайсон мог бы их завести скоростью ..но и его не было..
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pilips111 (Чернигов)
26.11.2020 в 13:16
Тайсон завёл команду, когда 0:6 было
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