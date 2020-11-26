Роман Санжар: Трудно сказать, за счет чего Шахтер хотел победить Боруссию

Экс-тренер "Олимпика", "Карпат" Роман Санжар прокомментировал поражение "Шахтера" со счетом 0:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Борусссией" из Менхенгладбаха.

- Роман, вы перед игрой говорили: "Главная задача организованно сыграть в обороне и не допустить ненужные моменты возле своих ворот". Не зря были опасения, как раз защита и сыграла очень слабо.

- Да, так и есть. Плюс, "Шахтер" очень много пропускает после стандартов. Но и в целом сыграли слабо, поэтому проиграли. "Боруссия" выглядела мастеровитее, агрессивнее, и была больше заряжена на победу. "Шахтер" порой контролировал мяч, но в их действиях не было остроты, хотели сделать все до верного, и трудно сказать, за счет чего "горняки" хотели победить. Сыграли плохо, счет говорит сам за себя. Искать какие-то оправдания очень сложно.

- Пара центральных защитников Бондарь и Кривцов сыграли откровенно слабо. Что бросилось в глаза - оба не обладают взрывной скоростью, и соперники легко выигрывали спринт, когда им забрасывали передачи за спину.

- С тем, что они проигрывают в скоростях, уже ничего существенного не сделаешь. Скорость - это природное качество, повысить показатели очень сложно. Здесь можно компенсировать правильным выбором позиции, своевременностью определенных действий, "читать" игру, то есть предвидеть. Действительно, в обороне "Шахтер" в последнее время играет слабо, поэтому много пропускает. В двух матчах с "Боруссией" пропустили 10 мячей, а это слишком много. Если бы немцы использовали все свои моменты, то счет был бы еще больше. Получается, сзади провалились, и впереди ничего не создали. Думаю, было бы больше эффекта, если бы "Шахтер" играл агрессивно, с напором в атаку, где-то рискуя, но, к сожалению, мы этого не увидели. Донетчане делали все очень долго, хотели сыграть до верного, поэтому все тормозилось.

Не было страсти, агрессии. "Боруссия" по командным показателям пробежала больше, и выполнила больший объем работы, чем "Шахтер". Может, у них нет физической готовности. И ментально показалось, по настрою ничего не получилось с точки зрения организации игры, практически моментов не было, и у своих ворот провал. Получается мастерство футболистов атаки хозяев выше, чем мастерство наших защитников. Поэтому и были проблемы на поле, отразившиеся на табло. Была надежда, что игроки выйдут и докажут - крупное поражение в Киеве было неожиданной случайностью, но после второго поединка воспринимается как закономерность. Увы, больше сказать нечего.

Напомним, что после четырех сыгранных туров "Шахтер" идет третьим в своей группе, набрав четыре очка. У "Боруссии" - восемь, у "Реала" - семь, "Интер" отстает на два очка. В следующий вторник "Шахтер" сыграет с "Реалом" в Киеве.