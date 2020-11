Клопп считает, что Ливерпуль заслужил поражение в поединке с Аталантой

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поединок своей команды в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой" (0:2). Цитирует немца пресс-служба УЕФА.

"Красные" не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонента – три удара прошли мимо цели, один был заблокирован. Подобное случилось с "Ливерпулем" в домашнем матче ЛЧ впервые как минимум за 17 лет.

0 - For the first time since Opta have shot data available in the Champions League (since 2003-04), Liverpool failed to record a single shot on target in a home game in the competition. Neutralised. pic.twitter.com/NEdXaF519J