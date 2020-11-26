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Клопп считает, что Ливерпуль заслужил поражение в поединке с Аталантой
Впервые за 17 лет "красные" ни разу не пробили в створ в домашнем матче ЛЧ
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поединок своей команды в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой" (0:2). Цитирует немца пресс-служба УЕФА.
"Матч нельзя назвать хорошим. Обе команды толком не создавали моментов, пока гости не забили первый гол. График игр очень плотный, иногда футболистам нужна передышка. Мы должны признать, что проиграли по делу. Признать поражение – не проблема для нас. Теперь надо собраться и настраиваться дальше".
"Красные" не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонента – три удара прошли мимо цели, один был заблокирован. Подобное случилось с "Ливерпулем" в домашнем матче ЛЧ впервые как минимум за 17 лет.
0 - For the first time since Opta have shot data available in the Champions League (since 2003-04), Liverpool failed to record a single shot on target in a home game in the competition. Neutralised. pic.twitter.com/NEdXaF519J— OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2020
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