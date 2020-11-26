  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Клопп считает, что Ливерпуль заслужил поражение в поединке с Аталантой
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп считает, что Ливерпуль заслужил поражение в поединке с Аталантой

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Впервые за 17 лет "красные" ни разу не пробили в створ в домашнем матче ЛЧ

Клопп считает, что Ливерпуль заслужил поражение в поединке с Аталантой
Новина українською

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поединок своей команды в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой" (0:2). Цитирует немца пресс-служба УЕФА.

Читайте такжеЛиверпуль - Аталанта 0:2. Бергамо остается в игре

"Матч нельзя назвать хорошим. Обе команды толком не создавали моментов, пока гости не забили первый гол. График игр очень плотный, иногда футболистам нужна передышка. Мы должны признать, что проиграли по делу. Признать поражение – не проблема для нас. Теперь надо собраться и настраиваться дальше".

"Красные" не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонента – три удара прошли мимо цели, один был заблокирован. Подобное случилось с "Ливерпулем" в домашнем матче ЛЧ впервые как минимум за 17 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...