Клопп считает, что Ливерпуль заслужил поражение в поединке с Аталантой

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поединок своей команды в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой" (0:2). Цитирует немца пресс-служба УЕФА.

"Матч нельзя назвать хорошим. Обе команды толком не создавали моментов, пока гости не забили первый гол. График игр очень плотный, иногда футболистам нужна передышка. Мы должны признать, что проиграли по делу. Признать поражение – не проблема для нас. Теперь надо собраться и настраиваться дальше".

"Красные" не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонента – три удара прошли мимо цели, один был заблокирован. Подобное случилось с "Ливерпулем" в домашнем матче ЛЧ впервые как минимум за 17 лет.