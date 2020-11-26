Легко и красиво. Аякс - Мидтьюлланн 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аякс - Мидтьюлланн, которые встречались в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Хозяевам удалось открыть счет лишь в начале второго тайма, но гол в исполнении 18-летнего Раяна Гравенберча вышел на заглядение. А затем Аякс развил преимущество и добыл заслуженную победу, которая позволяет ему претендтовать на выход плей-офф.

Лига Чемпионов. Группа D. Четвертый тур

Аякс - Мидтьюлланн 3:1

Голы: Гравенберх 47, Мазрави 49, Нерес 66 - Мабил 81 пен.