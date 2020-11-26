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Легко и красиво. Аякс - Мидтьюлланн 3:1. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видео обзор матча Аякс - Мидтьюлланн, которые встречались в четвертом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Хозяевам удалось открыть счет лишь в начале второго тайма, но гол в исполнении 18-летнего Раяна Гравенберча вышел на заглядение. А затем Аякс развил преимущество и добыл заслуженную победу, которая позволяет ему претендтовать на выход плей-офф.
Лига Чемпионов. Группа D. Четвертый тур
Аякс - Мидтьюлланн 3:1
Голы: Гравенберх 47, Мазрави 49, Нерес 66 - Мабил 81 пен.
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