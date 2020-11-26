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Луческу поможет Динамо с реализацией, но вправит ли Каштру зубы горнякам? Аудиомнение #57
Болевые точки украинского болельщика
Анализируем поединки 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов: "Динамо" – "Барселона" (0:4), "Боруссия М" – "Шахтер" (4:0). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Отсутствие Месси как плюс и минус, концепция игры с лидером для любого топ-клуба, польза Брайтвайта и проблемы "Динамо" с реализацией – еще больше мыслей внутри подкаста. Как Луческу поможет киевлянам, почему Каштру ничего не меняет и не берет пример с Гасперини, про откровения "горняков" и их нежелание адаптироваться. Также обсуждаем мстительную "Аталанту" и прагматичный "ПСЖ".
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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