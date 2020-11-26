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Луческу поможет Динамо с реализацией, но вправит ли Каштру зубы горнякам? Аудиомнение #57

Лига Чемпионов
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Болевые точки украинского болельщика

Луческу поможет Динамо с реализацией, но вправит ли Каштру зубы горнякам? Аудиомнение #57
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединки 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов: "Динамо" – "Барселона" (0:4), "Боруссия М" – "Шахтер" (4:0). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Отсутствие Месси как плюс и минус, концепция игры с лидером для любого топ-клуба, польза Брайтвайта и проблемы "Динамо" с реализацией – еще больше мыслей внутри подкаста. Как Луческу поможет киевлянам, почему Каштру ничего не меняет и не берет пример с Гасперини, про откровения "горняков" и их нежелание адаптироваться. Также обсуждаем мстительную "Аталанту" и прагматичный "ПСЖ".

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тарас Степаненко Мирча Луческу Лионель Месси Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ливерпуль Ян Зоммер Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Мартин Брайтвайт Пари Сен-Жермен (Париж) Виктор Цыганков Марко Розе Луиш Каштру Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение
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