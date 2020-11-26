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"Было чувство импотентности. Со мной такое впервые" - Каштру рассказал о своей дисквалификации

Лига Чемпионов
(1 голосов)

За матчем с Боруссией тренер наблюдал с трибун

"Было чувство импотентности. Со мной такое впервые" - Каштру рассказал о своей дисквалификации
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ситуацию в группе Лиги чемпионов после двух крупных поражений от Гладбаха:

"Мы сейчас переживаем сложный момент в Лиге чемпионов. Мы это понимаем, очень сложная группа с "Интером", "Реалом" и "Боруссией". В каждой игре мы стараемся добиться наилучшего результата, в лучшем случае - победы. Отдаем себе отчет, что остались без многих игроков из-за травм и коронавируса. Но потом в игре это не считается, там нужен результат. Он был тяжелым для нас, нужно продолжать реагировать. Сезон дается очень сложно, но мы постараемся решить эти проблемы.

Также наставник высказался касаемо своей дисквалификации, из-за которой тренер не мог находиться на скамейке запасных "Шахтера":

"Было чувство импотентности. Ты не можешь никак вмешаться в игру и помочь. Это в первый раз происходит со мной, что я не с коллективом. Тем более, в таком сложном и важном матче. Там сверху еще лучше вид и перспектива, чем снизу. Когда ты смотришь оттуда и не можешь помочь, это сложно для тренера".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.11.2020 в 17:54
ты бы, дятел, почаще смотрел на игру тикитаковцев сверху - запарили уже с таким г0вн0футболом!
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Кююмалайнен (Київ)
26.11.2020 в 17:47
А позвонить по мобиле?
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