"Было чувство импотентности. Со мной такое впервые" - Каштру рассказал о своей дисквалификации

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру прокомментировал ситуацию в группе Лиги чемпионов после двух крупных поражений от Гладбаха:

"Мы сейчас переживаем сложный момент в Лиге чемпионов. Мы это понимаем, очень сложная группа с "Интером", "Реалом" и "Боруссией". В каждой игре мы стараемся добиться наилучшего результата, в лучшем случае - победы. Отдаем себе отчет, что остались без многих игроков из-за травм и коронавируса. Но потом в игре это не считается, там нужен результат. Он был тяжелым для нас, нужно продолжать реагировать. Сезон дается очень сложно, но мы постараемся решить эти проблемы.

Также наставник высказался касаемо своей дисквалификации, из-за которой тренер не мог находиться на скамейке запасных "Шахтера":