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Без Брайтвайта, но с Фернандешем. Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
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УЕФА начинает подводить итоги четвертого тура Лиги Чемпионов. Названы претенденты на звание лучшего игрока.
На награду претендуют четверо - Бруну Фернандеш (два гола), Робин Госенс (гол), Джейдон Санчо (гол+ассист) и Душан Тадич (два ассиста). Отметим, что Мартин Брайтвайт (два гола+ассист) и Эрлинг Холанд (два гола) в список не попали.
Who is your #UCL Player of the Week?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020
⭐️ Bruno Fernandes
⭐️ Jadon Sancho
⭐️ Robin Gosens
⭐️ Dušan Tadić #UCLPOTW | @FTBSantander
Напомним, что два украинских представителя, "Шахтер" и "Динамо", проиграли со счетом 0:4.
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