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Без Брайтвайта, но с Фернандешем. Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Без Брайтвайта, но с Фернандешем. Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА начинает подводить итоги четвертого тура Лиги Чемпионов. Названы претенденты на звание лучшего игрока.

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На награду претендуют четверо - Бруну Фернандеш (два гола), Робин Госенс (гол), Джейдон Санчо (гол+ассист) и Душан Тадич (два ассиста). Отметим, что Мартин Брайтвайт (два гола+ассист) и Эрлинг Холанд (два гола) в список не попали.

Напомним, что два украинских представителя, "Шахтер" и "Динамо", проиграли со счетом 0:4.

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В статье: Душан Тадич Бруну Фернандеш Джейдон Санчо Робин Госенс
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2020 в 19:46
Однозначно "игрок недели" --- лікар швейцарського кантону.
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