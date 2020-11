Без Брайтвайта, но с Фернандешем. Объявлены претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА начинает подводить итоги четвертого тура Лиги Чемпионов. Названы претенденты на звание лучшего игрока.

На награду претендуют четверо - Бруну Фернандеш (два гола), Робин Госенс (гол), Джейдон Санчо (гол+ассист) и Душан Тадич (два ассиста). Отметим, что Мартин Брайтвайт (два гола+ассист) и Эрлинг Холанд (два гола) в список не попали.

