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Шевчук: Сейчас Шахтер опустился на дно

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Дела в ЛЧ у горняков не самые радужные

Шевчук: Сейчас Шахтер опустился на дно
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук подвел итог матча "горняков" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (0:4)

"Матч для "Шахтера" не удался и по игре, и по результату. "Шахтер" не смог сделать соответствующие выводы, а может и сделал, но на данный момент не может предоставить "Боруссии" что-то новое. У "Шахтера" полностью не получилась игра, не было концентрации, так как все мячи были забиты после стандартных положений, а при стандартах очень важно внимание и концентрация.

На данный момент "Шахтер" находится в плохой физической форме, также есть проблемы с психологией, нет уверенности в своих силах, потому сейчас такой период. Я слышал, что говорил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, я с ним совершенно не согласен. Для меня цифры – это пустое место, я не увидел качество игры от "Шахтера". Команда сейчас не может использовать выход из обороны, нет высокого прессинга, есть в средней линии контроль мяча, но этого мало сейчас. Статистика, кто контролирует мяч – не преимущество, это не голевые моменты. На мой взгляд, сейчас "Шахтер" опустился на дно и нужно опять засучить рукава и работать над всеми компонентами игры.

Я не думаю, что нечем прибавить, просто сейчас команда находится в таком состоянии психологическом, нет уверенности. Имея таких игроков в наличии, команда должна быть более агрессивна, высокий темп должен быть, контроль мяча намного быстрее должен быть. Это все передается с чемпионата Украины, где у "Шахтера" там также нет преимущества, а как оно должно появиться в Лиге чемпионов? Поэтому "Шахтер" должен снова серьезно работать во всех направлениях развития игры.

Для меня понятно, что "Шахтер" – команда для Лиги чемпионов. Лига Европы – это совершенно другой турнир, в котором "Шахтер" превосходил многих своих соперников. Лига чемпионов – это другой турнир, другое качество, другая интенсивность игры. Сейчас есть реальный шанс остаться в Лиге Европы и продолжить выступления в еврокубках, поэтому команда должна быть сконцентрирована, в оставшихся матчах Лиги чемпионов взять очки и продолжить выступления в Лиге Европы.

Сейчас такая тенденция, что у многих команд нет стабильности, есть спад, потом прогрессия в игре, это коснулось и "Шахтера", поэтому он не должен падать духом, ведь ребята умеют играть, что и показали несколько месяцев назад. В Лиге Европы они разносили всех, показывали хороший уровень игры в чемпионате Украины, поэтому они должны вспомнить эти моменты, снова качественно работать на тренировках и воплощать это на поле. Я верю, что эти футболисты будут показывать хороший уровень игры", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (16)
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Альтенкруг (днепр)
26.11.2020 в 20:52
Причина очевидна. Каштру не оправдывает ожидаемых надежд .Выводы должны исходить от Президента.
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0
0
миг-25 (киев)
26.11.2020 в 20:54
Какой Президент?-Ахметов в розыске с 2014 года и прячется в Бразилии на пальме
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
26.11.2020 в 20:31
"Для меня понятно, что "Шахтер" – команда для Лиги чемпионов..." ??? Не согласен. В этом сезоне, а возможно, и в следующем, и "Шахтер", и "Динамо" - команды для Лиги Европы. Для успешного выступления, хотя бы на уровне выхода из группы Лиги чемпионов, их класса недостаточно.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
26.11.2020 в 20:26
Это итог раздутого попугаем Арой Пенисовым сказки о "великом шахтьоре".... В эту сказку поверили сами землеройки, перестав выкладываться на поле... "Геббельс-каналы" шахтер1/2/3 приложили к этому свою шаловливую манипулятивную руку...
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+1
-2
дЫркофан
26.11.2020 в 20:39
придурок в своём духе.гавкай дальше,а лучше пойди и удавись от радости
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0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.11.2020 в 20:50
дЫркофан, шмара заднеприводная, где твои высеры после матча БМ-ШД? ЙУХ в рот взял?
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 19:50
кроты неизлечимы
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+3
0
дЫркофан
26.11.2020 в 20:38
как и дебилы динамо
Ответить
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.11.2020 в 20:50
дЫркофан, ты питар в горло драный, закрой свой хлебальник
0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
26.11.2020 в 19:41
*...Сейчас есть реальный шанс остаться в Лиге Европы...* ??? *В Лиге Европы они разносили всех...* ??? Поки їх не рознесли 5:0... до речі ті, хто їх ще раз рознесе, і той "реальний шанс" лопне, як мильна булька...
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+2
0
alexfc (Киев)
26.11.2020 в 19:29
С этим тренером и старперами футболистами дно ещё впереди. давно пора разогнать, распродать старичков. И найти нормального тренера, который в состоянии думать, и уметь построить другой футбол. Тики-така это уже прошлое футбола
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+1
-2
СашаXM (Хмельницкий)
26.11.2020 в 19:18
ниче ) будут игры с мариуполем ) там они будут по 4-0 и 6-0 отыгрываться и возить )
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+4
-2
дЫркофан
26.11.2020 в 19:26
а как быть с динамо лопух?цыган спасёт?
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
26.11.2020 в 20:22
Смазывай свою дырку вазелином, заднепривод...
+1
0
дЫркофан
26.11.2020 в 20:40
твоё очко давно порвано не гавкай дятел
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.11.2020 в 20:51
дЫркофан, очко твое и твоего папки уже давно порвано.
0
0


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