Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: Сейчас Шахтер опустился на дно
Дела в ЛЧ у горняков не самые радужные
Экс-игрок "
"Матч для "Шахтера" не удался и по игре, и по результату. "Шахтер" не смог сделать соответствующие выводы, а может и сделал, но на данный момент не может предоставить "Боруссии" что-то новое. У "Шахтера" полностью не получилась игра, не было концентрации, так как все мячи были забиты после стандартных положений, а при стандартах очень важно внимание и концентрация.
На данный момент "Шахтер" находится в плохой физической форме, также есть проблемы с психологией, нет уверенности в своих силах, потому сейчас такой период. Я слышал,
Я не думаю, что нечем прибавить, просто сейчас команда находится в таком состоянии психологическом, нет уверенности. Имея таких игроков в наличии, команда должна быть более агрессивна, высокий темп должен быть, контроль мяча намного быстрее должен быть. Это все передается с чемпионата Украины, где у "Шахтера" там также нет преимущества, а как оно должно появиться в Лиге чемпионов? Поэтому "Шахтер" должен снова серьезно работать во всех направлениях развития игры.
Для меня понятно, что "Шахтер" – команда для Лиги чемпионов. Лига Европы – это совершенно другой турнир, в котором "Шахтер" превосходил многих своих соперников. Лига чемпионов – это другой турнир, другое качество, другая интенсивность игры. Сейчас есть реальный шанс остаться в Лиге Европы и продолжить выступления в еврокубках, поэтому команда должна быть сконцентрирована, в оставшихся матчах Лиги чемпионов взять очки и продолжить выступления в Лиге Европы.
Сейчас такая тенденция, что у многих команд нет стабильности, есть спад, потом прогрессия в игре, это коснулось и "Шахтера", поэтому он не должен падать духом, ведь ребята умеют играть, что и показали несколько месяцев назад. В Лиге Европы они разносили всех, показывали хороший уровень игры в чемпионате Украины, поэтому они должны вспомнить эти моменты, снова качественно работать на тренировках и воплощать это на поле. Я верю, что эти футболисты будут показывать хороший уровень игры", - сказал Шевчук.
Популярное сейчас
- Символ футбола. ФОТО галерея памяти Диего Марадоны
- Десну выгоняют со стадиона в Чернигове реконструкцией и высокой стоимостью аренды
- Малиновский о решении УЕФА: Это не ошибка Украины, а Швейцарию мы победили
- Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО