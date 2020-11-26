Шевчук: Сейчас Шахтер опустился на дно

Экс-игрок " Шахтера ", а ныне эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук подвел итог матча "горняков" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (0:4)

"Матч для "Шахтера" не удался и по игре, и по результату. "Шахтер" не смог сделать соответствующие выводы, а может и сделал, но на данный момент не может предоставить "Боруссии" что-то новое. У "Шахтера" полностью не получилась игра, не было концентрации, так как все мячи были забиты после стандартных положений, а при стандартах очень важно внимание и концентрация.

На данный момент "Шахтер" находится в плохой физической форме, также есть проблемы с психологией, нет уверенности в своих силах, потому сейчас такой период. Я слышал, что говорил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, я с ним совершенно не согласен. Для меня цифры – это пустое место, я не увидел качество игры от "Шахтера". Команда сейчас не может использовать выход из обороны, нет высокого прессинга, есть в средней линии контроль мяча, но этого мало сейчас. Статистика, кто контролирует мяч – не преимущество, это не голевые моменты. На мой взгляд, сейчас "Шахтер" опустился на дно и нужно опять засучить рукава и работать над всеми компонентами игры.

Я не думаю, что нечем прибавить, просто сейчас команда находится в таком состоянии психологическом, нет уверенности. Имея таких игроков в наличии, команда должна быть более агрессивна, высокий темп должен быть, контроль мяча намного быстрее должен быть. Это все передается с чемпионата Украины, где у "Шахтера" там также нет преимущества, а как оно должно появиться в Лиге чемпионов? Поэтому "Шахтер" должен снова серьезно работать во всех направлениях развития игры.

Для меня понятно, что "Шахтер" – команда для Лиги чемпионов. Лига Европы – это совершенно другой турнир, в котором "Шахтер" превосходил многих своих соперников. Лига чемпионов – это другой турнир, другое качество, другая интенсивность игры. Сейчас есть реальный шанс остаться в Лиге Европы и продолжить выступления в еврокубках, поэтому команда должна быть сконцентрирована, в оставшихся матчах Лиги чемпионов взять очки и продолжить выступления в Лиге Европы.

Сейчас такая тенденция, что у многих команд нет стабильности, есть спад, потом прогрессия в игре, это коснулось и "Шахтера", поэтому он не должен падать духом, ведь ребята умеют играть, что и показали несколько месяцев назад. В Лиге Европы они разносили всех, показывали хороший уровень игры в чемпионате Украины, поэтому они должны вспомнить эти моменты, снова качественно работать на тренировках и воплощать это на поле. Я верю, что эти футболисты будут показывать хороший уровень игры", - сказал Шевчук.