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Ракитич и Санчо поборются за звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Интересные претенденты

Ракитич и Санчо поборются за звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подбивать итоги недели в Лиге Чемпионов. Объявлены претенденты на звание лучшего гола в четвертом туре.

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Четыре претендента - Иван Ракитич (забил "Краснодару"), Джейдон Санчо (забил "Брюгге"), Бруну Фернандеш (забил "Истанбул ББ") и Райан Гравенберх (забил "Мидтьюллану"). Победитель будет назван завтра.

Недавно стали известны претденты на звание лучшего игрока.

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В статье: Иван Ракитич Бруну Фернандеш Джейдон Санчо Райан Гравенберх
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