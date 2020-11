Ракитич и Санчо поборются за звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

УЕФА продолжает подбивать итоги недели в Лиге Чемпионов. Объявлены претенденты на звание лучшего гола в четвертом туре.

Четыре претендента - Иван Ракитич (забил "Краснодару"), Джейдон Санчо (забил "Брюгге"), Бруну Фернандеш (забил "Истанбул ББ") и Райан Гравенберх (забил "Мидтьюллану"). Победитель будет назван завтра.

