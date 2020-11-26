Лига Чемпионов
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Ракитич и Санчо поборются за звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
Интересные претенденты
УЕФА продолжает подбивать итоги недели в Лиге Чемпионов. Объявлены претенденты на звание лучшего гола в четвертом туре.
Четыре претендента - Иван Ракитич (забил "Краснодару"), Джейдон Санчо (забил "Брюгге"), Бруну Фернандеш (забил "Истанбул ББ") и Райан Гравенберх (забил "Мидтьюллану"). Победитель будет назван завтра.
Matchday 4 Goal of the Week = ????????????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020
Who's your winner? ????#UCLGOTW | @nissansports | #UCL
Недавно стали известны претденты на звание
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