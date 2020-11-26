Скрипник: Будем бороться за выход в плей-офф и делать все, что от нас зависит

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал разгромную победу своей команды над АЕКом (3:0) в 4 туре группового этапа Лиги Европы.

"Работаем над игрой в обороне. И против "Ворсклы" хорошо сыграли, и с АЕКом. Провели работу над ошибками. Первый тайм получился тяжелым, надо было выдержать, что мы и сделали. Потом успокоились, забили гол. Потом удаление, соперник начал рисковать, открывались зоны. Но в итоге логичная победа, что радует, но хотелось бы и раньше так играть. Комплимент ребятам. У нас такой график: 7 матчей подряд, уже 6 осталось. Через 3 дня опять играем. Расслабляться нет смысла.

Пауза из-за переноса матча с "Олимпиком" сыграла нам на руку. Это было время, когда можно оглянуться. В первых трех матчах ЛЕ нас критиковали за игру в обороне. Мы стараемся все это улучшать. Рад, что это все не прошло даром, что не просто так бегали на тренировках и делали ту неприятную работу. А моменты у нас есть в любом матче. Так получилось, что сегодня мы забили три мяча.

Ключевой эпизод – удаление, хотя уже и было 1:0 (на самом деле нет: удаление произошло на 49-й минуте, а первый гол на 61-й). Хоть и играли в большинстве, но все равно в соперниках была качественная команда, которой надо было выигрывать обязательно. Хотели себя порадовать, что и сделали. Так что да, удаление – ключевой момент игры.

Соперник начал рисковать. Они перестроились из 5 защитников на 4. Но и в первом тайме мы старались не раскрываться и компактно играть. Сыграли на ноль, надо было вытерпеть этот первый натиск. Это вселило в нас уверенность. В прошлых матчах ЛЕ мы пропускали уже на первых минутах, после чего все разваливалось.

Будем бороться за выход в плей-офф и делать все, что от нас зависит. Но в футболе ты можешь планировать, но все покажут матчи. Хочется хорошо хлопнуть дверью. Такие победы вселяют уверенность, это хорошая таблетка для нас в позитивном смысле этого слова. Победа, которая в будущем может сыграть нам хорошую роль", – сказал Скрипник.