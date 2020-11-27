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Денисов: Луческу - не Йода. В Лиге чемпионов чуда для Динамо не произошло

Лига Чемпионов
(3 голосов)

А успехи в УПЛ обусловлены проблемами Шахтера

Денисов: Луческу - не Йода. В Лиге чемпионов чуда для Динамо не произошло
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов скептически высказался об успехах "Динамо" и Мирчи Луческу в Лиге чемпионов.

"С "Динамо" меньше спроса в Лиге чемпионов, чем с "Шахтера". Нет того ожидания, к которому 20 лет назад нас приучил киевский клуб. Для "Динамо", возможно, сезон уже состоялся. Киевляне вышли из непростой ситуации в квалификации и попали в групповой этап. Уже по сути все состоялось. Они уже никому ничего не должны.

Ждать от "Динамо" результата в Лиге чемпионов после матчей с "Яблонцем" не стоит. Нужно, чтобы память у болельщиков была длиннее. Луческу - не Йода. Он в футбол не сыграет. И выше своего ресурса он тоже прыгнуть не может. Луческу - не волшебник. Этот сезон доказал. В Лиге чемпионов чуда не произошло.

Первое место в чемпионате обусловлено тем, что и с чем сейчас борется "Шахтер". Все достаточно очевидно и с точки зрения результата против такой "Барселоны".

Наверное теперь будет меньше разговоров про крупные трансферы: как продают Миколенко и Супрягу. Если бы хотя бы за каждый забитый гол Супряге добавляли миллион в трансферную стоимость, то увы... Семь миллионов с нулем голов в чемпионате Украины - выглядит чей-то фантазией, либо умыслом, чтобы куда-то парня продать", - сказал Денисов.

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В статье: Мирча Луческу Александр Денисов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (15)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.11.2020 в 20:19
Луческу --- не йода, Денисов --- не експерт.
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0
0
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 20:08
Лучше бы Павелку трусил, чтоб тот объяснил причину такого решения УЕФА... по сборной...
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+1
0
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 20:01
Пусть на шахту смотрит - рекордсмены 0-10 за два матча... и не от барсы или реала... или мансити... Позорняк...
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 19:57
Дійсно, а де коментарі "експертів" Сабо, Грачова та Леоненка по 0-10?
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+1
-1
yerik (Chernivtsi)
27.11.2020 в 20:02
Языки в ж...пы позасовывали. Гнилье так прет, что и высказаться некогда...
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 20:03
Тому що вони заточені гадити на Динамо за ахметівську пайку.
+1
0
prostors (Вольногорск)
27.11.2020 в 19:51
Александр Денисов скептически высказался............ Пусть о шахтере высказывается, в месте с Леоном.
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+1
-2
prostors (Вольногорск)
27.11.2020 в 19:48
Луческу - не Йода. Правильно, Йода в шахтере. Двух Йода быть не может, но вам и одного хватит.
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+2
-1
миг-25 (киев)
27.11.2020 в 19:44
Зато донецкие БОМЖи в Европе сотворили чудо- то есть НАЧУДИЛИ или Обделались по полной программе) и стали посмешищем всех команд Доминанты ДНРовские -А Денисов пусть валит из Киева и Украины -ВОН
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+2
-1
ukatan (Харьковская обл.)
27.11.2020 в 19:15
Он еще о "Динамо" разлагольствует! После 0:10 от середняка чемпионата Германии все приближенные "Шахтера" должны язык засунуть... - ну вы понимаете.
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+7
-1
Golfik25 (Киев)
27.11.2020 в 19:15
Кроты в глотку от Боруссии охватывают, а ПенисТв все равно, смотрит, шо там у соседа.
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+6
-1
Golfik25 (Киев)
27.11.2020 в 19:13
Сразу видно как желчью обливается от Луческо в Динамо. Пенисов, смотри не сдохни. Хотя это было бы хорошо.
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+5
-1
tayler (Днепр)
27.11.2020 в 19:06
Смотри лучше на свой чудный шахтёр, и лучше молчи!))
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+4
-1
Andriy Mironyuk
27.11.2020 в 19:06
Щось забагато Денісова сьогодні
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+5
0
KDK2020 (Киев)
27.11.2020 в 19:04
Я, як вболівальник Динамо, й не розраховував на якісь чудеса, тим більше в умовах коронавірусної кризи. Але денісовським людям так кортить поговорити про Динамо саме тоді, коли стала помітна тренерська порожнеча в Шахтарі. Випадковість?
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+5
0


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