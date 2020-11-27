Денисов: Луческу - не Йода. В Лиге чемпионов чуда для Динамо не произошло

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов скептически высказался об успехах " Динамо " и Мирчи Луческу в Лиге чемпионов.

"С "Динамо" меньше спроса в Лиге чемпионов, чем с "Шахтера". Нет того ожидания, к которому 20 лет назад нас приучил киевский клуб. Для "Динамо", возможно, сезон уже состоялся. Киевляне вышли из непростой ситуации в квалификации и попали в групповой этап. Уже по сути все состоялось. Они уже никому ничего не должны.

Ждать от "Динамо" результата в Лиге чемпионов после матчей с "Яблонцем" не стоит. Нужно, чтобы память у болельщиков была длиннее. Луческу - не Йода. Он в футбол не сыграет. И выше своего ресурса он тоже прыгнуть не может. Луческу - не волшебник. Этот сезон доказал. В Лиге чемпионов чуда не произошло.

Первое место в чемпионате обусловлено тем, что и с чем сейчас борется "Шахтер". Все достаточно очевидно и с точки зрения результата против такой "Барселоны".

Наверное теперь будет меньше разговоров про крупные трансферы: как продают Миколенко и Супрягу. Если бы хотя бы за каждый забитый гол Супряге добавляли миллион в трансферную стоимость, то увы... Семь миллионов с нулем голов в чемпионате Украины - выглядит чей-то фантазией, либо умыслом, чтобы куда-то парня продать", - сказал Денисов.