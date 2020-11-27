Не забивал, но ассистировал. Душан Тадич - лучший игрок четвертого тура в ЛЧ

УЕФА подбивает итоги недели в Лиге Чемпионов. Был выбран лучший футболист четвертого тура главного европейского турнира.

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Большинством голосов, награду получил капитан "Аякса" Душан Тадич. В игре против "Мидтьюлланна" 32-летний форвард отдал две голевые передачи, а его клуб победил со счетом 3:1.

Отметим, что также на награду претендовали Санчо, Госенс и Фернандеш.