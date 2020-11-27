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Не забивал, но ассистировал. Душан Тадич - лучший игрок четвертого тура в ЛЧ
Признание для капитана амстердамцев
УЕФА подбивает итоги недели в Лиге Чемпионов. Был выбран лучший футболист четвертого тура главного европейского турнира.
Большинством голосов, награду получил капитан "Аякса" Душан Тадич. В игре против "Мидтьюлланна" 32-летний форвард отдал две голевые передачи, а его клуб победил со счетом 3:1.
????♂️ Ajax magician Dušan Tadić picks up #UCL Player of the Week award! ????????????#UCLPOTW | #UCL | @FTBSantander pic.twitter.com/3jHnWSqVrH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2020
Отметим, что также на награду претендовали Санчо, Госенс и Фернандеш.
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