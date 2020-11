Не забивал, но ассистировал. Душан Тадич - лучший игрок четвертого тура в ЛЧ

УЕФА подбивает итоги недели в Лиге Чемпионов. Был выбран лучший футболист четвертого тура главного европейского турнира.

Большинством голосов, награду получил капитан "Аякса" Душан Тадич. В игре против "Мидтьюлланна" 32-летний форвард отдал две голевые передачи, а его клуб победил со счетом 3:1.

????‍♂️ Ajax magician Dušan Tadić picks up #UCL Player of the Week award! ????????????#UCLPOTW | #UCL | @FTBSantander pic.twitter.com/3jHnWSqVrH