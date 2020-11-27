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Леоненко: Луческу давно дал понять, что Динамо не должно выигрывать у Барселоны или Ювентуса

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне будут бороться за Лигу Европы с Ференцварошем

Леоненко: Луческу давно дал понять, что Динамо не должно выигрывать у Барселоны или Ювентуса
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно ситуации в группе Лиги чемпионов для киевлян.

"Главным матчем для "Динамо" будет игра с "Ференцварошем". Тем более, Серега Ребров чуть не удивил весь мир. Сыграй с "Ювенутсом", 1:1 и уже немного проще им было бы.

Думаю, Луческу сделает выводы. Он давно дал понять, что мы не должны выигрывать у "Барселоны" или "Ювентуса". Все ж радовались моментам на "Камп Ноу", говорили, что достойно сыграли", - сказал Леоненко.

Напомним, что "Динамо" примет "Ференцварош" 8-го декабря в рамках шестого тура. После четвертого тура команды имеют в активе по одному очку и потеряли шансы выйти в плей-офф ЛЧ.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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vlotko (Броди)
27.11.2020 в 21:55
Тільки наївні мрійники сподівалися на перемогу над грандами, тут одна задача - виграти у мадярів.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.11.2020 в 22:03
ну так шд даже полудублем выиграл же у реала))
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 22:39
Раз в 10 років і палка стріляє.
0
0
Исследователь
27.11.2020 в 21:34
Не вижу в этом интервью чтобы он хвалил Шахтёр и обсерал ДК.
Ответить
+1
-1
KDK2020 (Киев)
27.11.2020 в 21:30
Експерти у шахтьорській справі такі вумні стали щодо Динамо. Певно, Шахтьор в цьому році в єврокубках участі не бере? Чи навпаки він вже обіграв Барселону і Ювентус й тепер очікує на фінал ліги чемпіонів?
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 21:22
Все віірно. В цьому сезоні від України в ЛЧ лише Динамо грає.
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+2
-2
СашаXM (Хмельницкий)
27.11.2020 в 21:16
а шо этот алик про ШД молчит? те то не с барсой играли, что они должны?
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+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2020 в 21:23
Бо не отримає пайки від Пєнісова.
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
27.11.2020 в 21:11
Толстожопая шалава оказывается за высеры против ДИНАМО получает дополнительные сребренники, кроме тех 30 за предательство своего клуба...Молчит ведь о великом шажтьоре, которого дважды изнасиловали немцы...
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+7
-2


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