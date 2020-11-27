Леоненко: Луческу давно дал понять, что Динамо не должно выигрывать у Барселоны или Ювентуса

Экс-форвард " Динамо ", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался относительно ситуации в группе Лиги чемпионов для киевлян.

"Главным матчем для "Динамо" будет игра с "Ференцварошем". Тем более, Серега Ребров чуть не удивил весь мир. Сыграй с "Ювенутсом", 1:1 и уже немного проще им было бы.

Думаю, Луческу сделает выводы. Он давно дал понять, что мы не должны выигрывать у "Барселоны" или "Ювентуса". Все ж радовались моментам на "Камп Ноу", говорили, что достойно сыграли", - сказал Леоненко.

Напомним, что "Динамо" примет "Ференцварош" 8-го декабря в рамках шестого тура. После четвертого тура команды имеют в активе по одному очку и потеряли шансы выйти в плей-офф ЛЧ.