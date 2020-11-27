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Леоненко: Луческу давно дал понять, что Динамо не должно выигрывать у Барселоны или Ювентуса
Киевляне будут бороться за Лигу Европы с Ференцварошем
Экс-форвард "
"Главным матчем для "Динамо" будет игра с "Ференцварошем". Тем более, Серега Ребров чуть не удивил весь мир. Сыграй с "Ювенутсом", 1:1 и уже немного проще им было бы.
Думаю, Луческу сделает выводы. Он давно дал понять, что мы не должны выигрывать у "Барселоны" или "Ювентуса". Все ж радовались моментам на "Камп Ноу", говорили, что достойно сыграли", - сказал Леоненко.
Напомним, что "Динамо" примет "Ференцварош" 8-го декабря в рамках шестого тура. После четвертого тура команды имеют в активе по одному очку и потеряли шансы выйти в плей-офф ЛЧ.
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