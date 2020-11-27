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Удачно подменил Кейна. Карлос Винисиус - лучший игрок недели в ЛЕ
Вполне заслуженная награда
УЕФА продолжает подбивать итоги еврокубковой недели. На этот раз, стал известен лучший игрок четвертого тура в Лиге Европы.
Награду забрал форвард "Тоттенхэма" Карлос Винисиус, которого "шпоры" арендовали летом у "Бенфики". В игре против "Лудогорца" он отметился двумя первыми голами за лондонцев, а в конце еще и отдал голевую передачу.
????️ Assist— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2020
⚽️ Two goals
???? Player of the Week winner
A top display from Carlos Vinícius! ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/WSLGfbWz9S
Ранее стал известен лучший футболист недели в ЛЧ - им стал
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