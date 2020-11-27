  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Удачно подменил Кейна. Карлос Винисиус - лучший игрок недели в ЛЕ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Удачно подменил Кейна. Карлос Винисиус - лучший игрок недели в ЛЕ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вполне заслуженная награда

Удачно подменил Кейна. Карлос Винисиус - лучший игрок недели в ЛЕ
UA-Футбол
Новина українською

УЕФА продолжает подбивать итоги еврокубковой недели. На этот раз, стал известен лучший игрок четвертого тура в Лиге Европы.

Читайте такжеФонсека и Артета шагают в плей-офф. Четыре команды обеспечили себе место в 1/16 Лиги Европы

Награду забрал форвард "Тоттенхэма" Карлос Винисиус, которого "шпоры" арендовали летом у "Бенфики". В игре против "Лудогорца" он отметился двумя первыми голами за лондонцев, а в конце еще и отдал голевую передачу.

Ранее стал известен лучший футболист недели в ЛЧ - им стал капитан "Аякса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Карлос Винисиус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...