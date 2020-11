Удачно подменил Кейна. Карлос Винисиус - лучший игрок недели в ЛЕ

УЕФА продолжает подбивать итоги еврокубковой недели. На этот раз, стал известен лучший игрок четвертого тура в Лиге Европы.

Награду забрал форвард "Тоттенхэма" Карлос Винисиус, которого "шпоры" арендовали летом у "Бенфики". В игре против "Лудогорца" он отметился двумя первыми голами за лондонцев, а в конце еще и отдал голевую передачу.

