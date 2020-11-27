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Португалец продолжает зажигать. Гол Бруну Фернандеша признан лучшим в четвертом туре ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Получилось действительно красиво

Португалец продолжает зажигать. Гол Бруну Фернандеша признан лучшим в четвертом туре ЛЧ
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УЕФА продолжает подбивать итоги матчей четвертого тура Лиги Чемпионов. На этот раз, определились с лучшим голом недели.

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Награду получил Бруну Фернандеш, который мощным выстрелом отправил мяч в ворота "Истанбул ББ". Также на награду претендовали Санчо, Ракитич и Гравенберх.

Ранее стал известен лучший игрок недели в ЛЧ - капитан "Аякса".

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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