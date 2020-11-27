Лига Чемпионов
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Португалец продолжает зажигать. Гол Бруну Фернандеша признан лучшим в четвертом туре ЛЧ
Получилось действительно красиво
УЕФА продолжает подбивать итоги матчей четвертого тура Лиги Чемпионов. На этот раз, определились с лучшим голом недели.
Награду получил Бруну Фернандеш, который мощным выстрелом отправил мяч в ворота "Истанбул ББ". Также на награду претендовали Санчо, Ракитич и Гравенберх.
???? Bruno Fernandes wins #UCL Goal of the Week! ????#UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/lhLNogCDal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2020
Ранее стал известен лучший игрок недели в ЛЧ -
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