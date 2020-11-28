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Продэксим Херсон - Росарио: смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Лиги чемпионов
Премьерный в новом сезоне матч ЛЧ украинской команды в Лиге чемпионов по футзалу
Украинские клубы принимают участие не только в футбольной Лиге чемпионов, но и футзальной. Правда, от нашей страны в этом турнире лишь один представитель - херсонский "Продэксим". Сегодня чемпион Украины проведёт поединок против североирландского "Росарио". Встреча состоится в Крыжановке Одесской области в спорткомплексе "Black sea PSV". Начало поединка в 14:00.
Это предварительный раунд Лиги чемпионов по футзалу. Стадия состоит из одного матча. Победитель противостояния выходит в 1/16 финала, где турнир продолжится в один матч на каждом этапе.
Лига чемпионов по футзалу. Предварительный раунд
28 ноября. Крыжановка (Одесская область). Спорткомплекс "Black sea PSV". Начало в 14:00
"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Росарио" (Белфаст, Северная Ирландия)
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