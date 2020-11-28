  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Продэксим Херсон - Росарио: смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Продэксим Херсон - Росарио: смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Премьерный в новом сезоне матч ЛЧ украинской команды в Лиге чемпионов по футзалу

Продэксим Херсон - Росарио: смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы принимают участие не только в футбольной Лиге чемпионов, но и футзальной. Правда, от нашей страны в этом турнире лишь один представитель - херсонский "Продэксим". Сегодня чемпион Украины проведёт поединок против североирландского "Росарио". Встреча состоится в Крыжановке Одесской области в спорткомплексе "Black sea PSV". Начало поединка в 14:00.

Читайте такжеРыженко: Разница в три гола - будет достойным поражением для гостей

Это предварительный раунд Лиги чемпионов по футзалу. Стадия состоит из одного матча. Победитель противостояния выходит в 1/16 финала, где турнир продолжится в один матч на каждом этапе.

Лига чемпионов по футзалу. Предварительный раунд
28 ноября. Крыжановка (Одесская область). Спорткомплекс "Black sea PSV". Начало в 14:00
"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Росарио" (Белфаст, Северная Ирландия)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Продэксим (Херсон) Росарио (Белфаст)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...