Продэксим Херсон - Росарио: смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Лиги чемпионов

Украинские клубы принимают участие не только в футбольной Лиге чемпионов, но и футзальной. Правда, от нашей страны в этом турнире лишь один представитель - херсонский "Продэксим". Сегодня чемпион Украины проведёт поединок против североирландского "Росарио". Встреча состоится в Крыжановке Одесской области в спорткомплексе "Black sea PSV". Начало поединка в 14:00.

Это предварительный раунд Лиги чемпионов по футзалу. Стадия состоит из одного матча. Победитель противостояния выходит в 1/16 финала, где турнир продолжится в один матч на каждом этапе.

Лига чемпионов по футзалу. Предварительный раунд

28 ноября. Крыжановка (Одесская область). Спорткомплекс "Black sea PSV". Начало в 14:00

"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Росарио" (Белфаст, Северная Ирландия)