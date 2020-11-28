Украинская команда выиграла матч Лиги чемпионов с разницей в 27 голов

Херсонский "Продэксим" одержал победу в матче предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу над "Росарио" с невероятным преимуществом в более чем два десятка голов.

Счёт не должен казаться чем-то не из мира сего - он реально отображает разницу между чемпионом Украины и аматорским клубом из Северной Ирландии. Херсонцы откровенно не проводили поединок на своём максимуме и по необходимости могли прибавить.

"Мельники" выходят в 1/16 финала чемпионской лиги. Жеребьёвка этой стадии турнира состоится 9 декабря, а матчи запланированы в период с 12 по 17 января 2021 года. Далее будет 1/8 финала и "Финал четырёх". Заметим, что все раунды текущей футзальной ЛЧ проходят в одну игру.

Лига чемпионов по футзалу. Предварительный раунд

28 ноября. Крыжановка (Одесская область). Спорткомплекс "Black sea PSV". Начало в 14:00

"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Росарио" (Белфаст, Северная Ирландия) 28:1

Голы: Рониньо 5, 16, 22, 27, Шотурма 6, 6, 14, 15, 24, 31, 38, Корсун 7, Белоцерковец 8, Клаудиньо 11, 11, 27, Маевский 12, 39, Д.Сорокин 23, 35, Зварич 30, Волянюк 33, 40, Моспан 34, 39, 40, Роса 36, Волков 39 - Баггли 21