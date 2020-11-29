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Бензема вышел из лазарета накануне матча с Шахтером

Лига Чемпионов
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Игрок тренируется в общей группе

Бензема вышел из лазарета накануне матча с Шахтером
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Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема залечил травму приводящей мышцы и уже тренируется в общей группе. Об этом сообщает Marca.

Игрок получил повреждение в матче Ла Лиги с "Валенсией", который состоялся в начале ноября. Если не произойдет рецидив, то футболист поможет "сливочным" в матче с "горняками".

Бензема пропустил игры против "Вильярреала", "Интера" и "Алавеса". В этих поединках мадридцы выиграли всего один раз.

В текущем сезоне француз провел за "Реал" 11 матчей, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. В общем рейтинге бомбардиров Лиги Чемпионов Бензема занимает пятое место, имея 67 мячей в активе. На четыре гола больше имеют Роберт Левандовски и Рауль. Увеличить количество забитых мячей игрок сможет в матче против "Шахтера", который состоится 1 декабря в Киеве.

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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