Все здоровы! Динамо получило отрицательные тесты перед Ювентусом

Сегодня, 29-го ноября киевское "Динамо" прошло обязательные эпидемиологические меры перед матчем 5-го тура группового тура Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Перед вылетом в Турин футболисты первой команды "бело-синих", тренерский штаб и персонал в сертифицированной лаборатории УЕФА сдали тесты на коронавирус.

Тестирование показало, что все здоровы - положительных тестов нету.

Матч между "Динамо" и "Ювентусом" пройдет в среду, 2-го декабря. Начало поединка - 22:00.