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Все здоровы! Динамо получило отрицательные тесты перед Ювентусом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Киевляне готовы в полном составе отправиться в Турин

Все здоровы! Динамо получило отрицательные тесты перед Ювентусом
Новина українською

Сегодня, 29-го ноября киевское "Динамо" прошло обязательные эпидемиологические меры перед матчем 5-го тура группового тура Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Перед вылетом в Турин футболисты первой команды "бело-синих", тренерский штаб и персонал в сертифицированной лаборатории УЕФА сдали тесты на коронавирус.

Тестирование показало, что все здоровы - положительных тестов нету.

Матч между "Динамо" и "Ювентусом" пройдет в среду, 2-го декабря. Начало поединка - 22:00.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев) коронавирус
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 20:35
А тесты на беременность будут проводить?
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+1
-4
Альтенкруг (днепр)
29.11.2020 в 20:20
А достоверность этих тестов соответствует действительности.?
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+2
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.11.2020 в 20:49
Безумовно, це ж не Шахтьор, де ті, що начебто перехворіли два тижні перед тим, виявляються хворими, в результаті чого збірній Україні зарахована технічна поразка, і Україна опускається на щабель нижче.
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 21:09
Ты проперделся?
0
0


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