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Все здоровы! Динамо получило отрицательные тесты перед Ювентусом
Киевляне готовы в полном составе отправиться в Турин
Сегодня, 29-го ноября киевское "Динамо" прошло обязательные эпидемиологические меры перед матчем 5-го тура группового тура Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Перед вылетом в Турин футболисты первой команды "бело-синих", тренерский штаб и персонал в сертифицированной лаборатории УЕФА сдали тесты на коронавирус.
Тестирование показало, что все здоровы - положительных тестов нету.
Матч между "Динамо" и "Ювентусом" пройдет в среду, 2-го декабря. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 20:35
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Альтенкруг (днепр)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 21:09
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