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Лига Чемпионов

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Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где 01.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в столице Украины

Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

С таким "Реалом" можно и нужно играть. В субботу в чемпионате Испании команда Зидана на своем поле проиграла "Алавесу" 1:2. "Шахтер" вряд ли слабее 12-й команды Ла Лиги, поэтому все может произойти во вторник в матче на "Олимпийском".

Правда, на Лигу Чемпионов "сливочные" всегда настраиваются по-особенному, еще и будут гореть желанием взять реванш за поражение от "горняков" в первом туре. В любом случае, матч обещает быть очень интересным и непредсказуемым.

Лига Чемпионов. Пятый тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Шахтер (Донецк, Украина) 19:55 Реал (Мадрид, Испания)

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок в прямом эфире также покажут:

  • Испания - Movistar+, Mitele Plus
  • Объединенное Королевство - BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com
  • Италия - NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football
  • Германия - Sky Go, Sky Ticket, DAZN, Sky Sport 1/HD, Blue Sport
  • Польша - IPLA
  • Франция - RMC Sport en direct
  • Швеция - Viaplay Sweden
  • Египет - beIN Sports HD 4
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - Esporte Interativo Plus , ESPN Sur
  • Канада - DAZN
  • США - ZonaFutbol, CBS All Access, TUDN USA, UniMás, TUDN App, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN.com

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 10:46
Смотри его на письменном столе!
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