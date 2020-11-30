Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

С таким "Реалом" можно и нужно играть. В субботу в чемпионате Испании команда Зидана на своем поле проиграла "Алавесу" 1:2. "Шахтер" вряд ли слабее 12-й команды Ла Лиги, поэтому все может произойти во вторник в матче на "Олимпийском".

Правда, на Лигу Чемпионов "сливочные" всегда настраиваются по-особенному, еще и будут гореть желанием взять реванш за поражение от "горняков" в первом туре. В любом случае, матч обещает быть очень интересным и непредсказуемым.

Лига Чемпионов. Пятый тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Шахтер (Донецк, Украина) 19:55 Реал (Мадрид, Испания)

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