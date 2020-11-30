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Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 01.12.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в столице Украины
С таким "Реалом" можно и нужно играть. В субботу в чемпионате Испании команда Зидана на своем поле проиграла "Алавесу" 1:2. "Шахтер" вряд ли слабее 12-й команды Ла Лиги, поэтому все может произойти во вторник в матче на "Олимпийском".
Правда, на Лигу Чемпионов "сливочные" всегда настраиваются по-особенному, еще и будут гореть желанием взять реванш за поражение от "горняков" в первом туре. В любом случае, матч обещает быть очень интересным и непредсказуемым.
Лига Чемпионов. Пятый тур
Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)
Шахтер (Донецк, Украина) 19:55 Реал (Мадрид, Испания)
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре
Поединок в прямом эфире также покажут:
- Испания - Movistar+, Mitele Plus
- Объединенное Королевство - BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com
- Италия - NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football
- Германия - Sky Go, Sky Ticket, DAZN, Sky Sport 1/HD, Blue Sport
- Польша - IPLA
- Франция - RMC Sport en direct
- Швеция - Viaplay Sweden
- Египет - beIN Sports HD 4
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - Esporte Interativo Plus , ESPN Sur
- Канада - DAZN
- США - ZonaFutbol, CBS All Access, TUDN USA, UniMás, TUDN App, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN.com
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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