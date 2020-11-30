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Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером".

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Как все хорошо начиналось! В столице Испании "горняки" сумели удивить "королевский клуб", а затем добыли ничью в сложном поединке с миланским "Интером". Однако то, что было после этих успехов, вспоминать особо не хочется – в двух матчах с "Боруссией М" команда Каштру влетела со счетом 10:0.

Теперь "Шахтеру" предстоит вновь сразиться с мадридским "Реалом" и миланским "Интером", но обо всем по порядку. Выберутся ли "горняки" из психологической ямы после поражений от немцев? Извлек ли Зидан урок из первого матча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 1 декабря – в 19:50 по киевскому времени.

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В статье: Зинедин Зидан Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА Луиш Каштру Трансляция Аудио онлайн стрим
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