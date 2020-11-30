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Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером".
Как все хорошо начиналось! В столице Испании "горняки" сумели удивить "королевский клуб", а затем добыли ничью в сложном поединке с миланским "Интером". Однако то, что было после этих успехов, вспоминать особо не хочется – в двух матчах с "Боруссией М" команда Каштру влетела со счетом 10:0.
Теперь "Шахтеру" предстоит вновь сразиться с мадридским "Реалом" и миланским "Интером", но обо всем по порядку. Выберутся ли "горняки" из психологической ямы после поражений от немцев? Извлек ли Зидан урок из первого матча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 1 декабря – в 19:50 по киевскому времени.
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