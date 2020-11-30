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Семь игроков Шахтера пропустят матч с Реалом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Футболисты не восстановились от травм

Семь игроков Шахтера пропустят матч с Реалом
Новина українською

Завтра, 1 декабря, "Шахтер" в матче Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" сыграет с мадридским "Реалом".

В списке травмированных остались: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.

В двух оставшихся турах "Шахтер" постарается выполнить задачу и продолжить выступление в еврокубках.

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В статье: Сергей Кривцов Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Исмаили Давид Хочолава Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
30.11.2020 в 16:34
Реально потеря только Исмаили да Корниенко. Остальные просто хорошие ребята. Особенно Женея ...
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alex.belogubko (одесса)
30.11.2020 в 16:17
главное бразильцы здоровы а наши это не страшно
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