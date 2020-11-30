Лига Чемпионов
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Семь игроков Шахтера пропустят матч с Реалом
Футболисты не восстановились от травм
Завтра, 1 декабря, "Шахтер" в матче Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" сыграет с мадридским "Реалом".
В списке травмированных остались: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.
В двух оставшихся турах "Шахтер" постарается выполнить задачу и продолжить выступление в еврокубках.
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Источник:ФК Шахтар
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
30.11.2020 в 16:34
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alex.belogubko (одесса)
30.11.2020 в 16:17
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