Азар пропустит матч с Шахтером из-за травмы

Хавбек " Реала " Эден Азар получил травму в матче 11-го тура Примеры против "Алавеса" (1:2).

Как сообщает официальный сайт "сливочных", футболист повредил приводящую мышцу правого бедра.

При этом Marca добавляет, что бельгиец выбыл примерно на 3 недели, и таким образом, не сыграет с "Севильей" и "Атлетико" в Ла Лиге и с "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах в Лиге чемпионов.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.