  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Азар пропустит матч с Шахтером из-за травмы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азар пропустит матч с Шахтером из-за травмы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бельгиец выбыл на три недели

Азар пропустит матч с Шахтером из-за травмы
Новина українською

Хавбек "Реала" Эден Азар получил травму в матче 11-го тура Примеры против "Алавеса" (1:2).

Как сообщает официальный сайт "сливочных", футболист повредил приводящую мышцу правого бедра.

При этом Marca добавляет, что бельгиец выбыл примерно на 3 недели, и таким образом, не сыграет с "Севильей" и "Атлетико" в Ла Лиге и с "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах в Лиге чемпионов.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...