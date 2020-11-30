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Азар пропустит матч с Шахтером из-за травмы
Бельгиец выбыл на три недели
Хавбек "
Как сообщает официальный сайт "сливочных", футболист повредил приводящую мышцу правого бедра.
При этом Marca добавляет, что бельгиец выбыл примерно на 3 недели, и таким образом, не сыграет с "Севильей" и "Атлетико" в Ла Лиге и с "Шахтером" и "Боруссией" Менхенгладбах в Лиге чемпионов.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.
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