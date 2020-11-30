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Матч Шахтер - Реал рассудит бригада арбитров из Румынии
Овидиу Хацеган часто пересекался с украинскими командами
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 5-го тура
Главным рефери встречи будет Овидиу Хацеган. На линиях ему будут помогать Себастьян Георге и Октавиан Совре, четвертый рефери – Себастьян Колцеску. Вся бригада представляет Румынию.
Арбитром ВАР назначен Павел Гиль из Польши. Его ассистент – Марчин Борковски.
Отметим, что Хацеган довольно часто обслуживал матчи с участием украинских клубов. "Динамо" он судил 5 раз, "Шахтер" – 3, и по разу – "Карпаты" и "Металлист". В целом наши клубы раз уступили, трижды сыграли вничью и 6 раз победили.
В этом сезоне 40-летний Хацеган уже дважды работал на матчах "Динамо" в ЛЧ – против "Гента" (2:1) и "Ювентуса" (0:2). Также он был главным арбитром встречи Германия – Украина (3:1) в Лиге наций.
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