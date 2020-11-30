  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Матч Шахтер - Реал рассудит бригада арбитров из Румынии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Шахтер - Реал рассудит бригада арбитров из Румынии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Овидиу Хацеган часто пересекался с украинскими командами

Матч Шахтер - Реал рассудит бригада арбитров из Румынии
Новина українською

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал".

Главным рефери встречи будет Овидиу Хацеган. На линиях ему будут помогать Себастьян Георге и Октавиан Совре, четвертый рефери – Себастьян Колцеску. Вся бригада представляет Румынию.

Арбитром ВАР назначен Павел Гиль из Польши. Его ассистент – Марчин Борковски.

Отметим, что Хацеган довольно часто обслуживал матчи с участием украинских клубов. "Динамо" он судил 5 раз, "Шахтер" – 3, и по разу – "Карпаты" и "Металлист". В целом наши клубы раз уступили, трижды сыграли вничью и 6 раз победили.

В этом сезоне 40-летний Хацеган уже дважды работал на матчах "Динамо" в ЛЧ – против "Гента" (2:1) и "Ювентуса" (0:2). Также он был главным арбитром встречи Германия – Украина (3:1) в Лиге наций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Овидиу Хацеган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.11.2020 в 17:34
Бог им судья!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...