Матч Шахтер - Реал рассудит бригада арбитров из Румынии

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал".

Главным рефери встречи будет Овидиу Хацеган. На линиях ему будут помогать Себастьян Георге и Октавиан Совре, четвертый рефери – Себастьян Колцеску. Вся бригада представляет Румынию.

Арбитром ВАР назначен Павел Гиль из Польши. Его ассистент – Марчин Борковски.

Отметим, что Хацеган довольно часто обслуживал матчи с участием украинских клубов. "Динамо" он судил 5 раз, "Шахтер" – 3, и по разу – "Карпаты" и "Металлист". В целом наши клубы раз уступили, трижды сыграли вничью и 6 раз победили.

В этом сезоне 40-летний Хацеган уже дважды работал на матчах "Динамо" в ЛЧ – против "Гента" (2:1) и "Ювентуса" (0:2). Также он был главным арбитром встречи Германия – Украина (3:1) в Лиге наций.