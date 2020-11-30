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Мораес: Лично я хотел бы сыграть против Рамоса, но для команды лучше, чтобы он не играл
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Нападающий "
"Лично я хотел бы сыграть против Рамоса. Но если смотреть, как будет лучше для нашей команды, то для нас плюс, чтобы он не играл. Потому что он, по моему мнению, самый лучший защитник в мире.
Но мы не должны смотреть на личности, а должны смотреть на "Реал" не только как на 11 лучших игроков мира, а учитывать, что там все игроки топ-уровня. Конечно, для нас лучше, что Рамос не сыграет, но у них есть футболисты, которые могут его хорошо заменить", – сказал Мораес.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Реал" состоится во вторник 1 декабря и начнется в 19:55.
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