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Кьеллини и Демирал перед матчем с Динамо вернулись в общую группу Ювентуса
Ветеран снова в обойме
Туринский "Ювентус" продолжает подготовку к матчу 5-го тура
В понедельник "бьянконери" провели очередную тренировку. Сессия была разделена на три основных направления: владение мячом, тактика и физические упражнения.
Стоит отметить, что в общую группу команды после травм вернулись Джорджо Кьеллини и Мери Демирал.
Из-за повреждений Кьеллини не играл с начала ноября, а Демирал пропустил неделю.
Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.
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