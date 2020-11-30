Кьеллини и Демирал перед матчем с Динамо вернулись в общую группу Ювентуса

Туринский "Ювентус" продолжает подготовку к матчу 5-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

В понедельник "бьянконери" провели очередную тренировку. Сессия была разделена на три основных направления: владение мячом, тактика и физические упражнения.

Стоит отметить, что в общую группу команды после травм вернулись Джорджо Кьеллини и Мери Демирал.

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Из-за повреждений Кьеллини не играл с начала ноября, а Демирал пропустил неделю.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" состоится в среду 2 декабря и начнется в 22:00.